Kilo verdiren ve kilo aldıran tahıllar Günümüzde artık karbonhidrat tüketiminin zararlı olduğu konusunda bilgiler yayılmaya başladı. Özellikle neredeyse tüm tahıllar, kötü karbonhidrat grubunda konumlandırıldı. Çünkü tahıl ürünlerinin insan vücudu üzerinde kilo yaptığı düşünülüyor. Fakat bazı tahıllar kilo vermenize yardımcı olurken, bazıları ise kilo almanızı sağlıyor. Burada önemli olan doğru tahıl seçimini yapmanız… Sağlıklı kilo vermek veya almak istiyorsanız bu tahılları inceleyebilirsiniz. İşte kilo verdiren ve kilo aldıran tahıllar… Giriş Tarihi: 27.09.2018 11:35 Güncelleme Tarihi: 27.09.2018 12:00
Kilo verdiren ve kilo aldıran
tahıl
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NEDEN TAHIL TÜKETMELİYİZ?
Vücudumuzun iyi çalışması için karbonhidrata ve lif kaynaklarına ihtiyacı vardır. Karbonhidratlar bize enerji verirken, lif kaynakları ise kilo vermemize yardımcı olur. Lif içeriği yüksek olan yiyecekler sizi daha hızlı doyurur ve iştahınızı bastırır, bu da kilo vermeniz için oldukça önemlidir.
Kilo verdiren ve kilo aldıran
tahıl
lar
KİLO VERDİREN TAHILLAR: Yulaf Yulaf, kalbi koruyan bir antioksidan açısından zengin bir lif kaynağıdır. Yulaf tükettiğinizde, midenizde şişerek açlık oranını bastırır. Yani kilo vermek için yulaf tüketebilirsiniz.
Kilo verdiren ve kilo aldıran
tahıl
lar
Kahverengi pirinç Kahverengi pirinç, beyaz pirince göre birçok vitamin açısından zengindir. İçerisinde antioksidan, magnezyum, fosfor, B grubu vitaminleri ve yüksek miktarda selenyum vardır. Lif oranı çok yüksek olan kahverengi pirincin yağ oranı düşük olduğu için, az bir miktar yeseniz bile size doygunluk hissi verecektir.
Kilo verdiren ve kilo aldıran
tahıl
lar
Çavdar ekmeği Araştırmacılar, çavdarın, porsiyon başına gelen diğer tüm tahıllardan daha fazla besine sahip olduğunu söylüyorlar. Çavdar ekmeği, standart tam buğdaydan 4 kat daha fazla life sahiptir. Porsiyon başına 100 kalori içerir ve günlük önerilen demir miktarının yaklaşık% 50'sine sahiptir.
Kilo verdiren ve kilo aldıran
tahıl
lar
Tam tahıllı arpa Arpa sadece kilo vermek için değil, aynı zamanda kolesterol seviyesini düşürmek için de mükemmel bir lif kaynağıdır.
Kilo verdiren ve kilo aldıran
tahıl
lar
Karabuğday Karabuğday, diğer tahıllardan daha fazla proteine sahiptir ve bu da vejetaryenler için son derece iyi bir protein kaynağıdır. Kan basıncını düzenlemek için yüksek miktarda magnezyum içerir. Bütün tahıllar gibi, aynı zamanda iyi bir lif kaynağıdır.
Kilo verdiren ve kilo aldıran
tahıl
lar
Kinoa Kinoa çölyak hastalığı ve gluten intoleransı olan kişiler için mükemmeldir. Kinoa protein bakımından da yüksektir ve içerisinde B grubu vitaminleri ile omega-3 yağ asitleri içerir. Düşük glisemik indeksine sahip olduğu için kan şekerinde büyük bir artışa neden olmaz.