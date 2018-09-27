Kilo verdiren ve kilo aldıran tahıllar

NEDEN TAHIL TÜKETMELİYİZ?



Vücudumuzun iyi çalışması için karbonhidrata ve lif kaynaklarına ihtiyacı vardır. Karbonhidratlar bize enerji verirken, lif kaynakları ise kilo vermemize yardımcı olur. Lif içeriği yüksek olan yiyecekler sizi daha hızlı doyurur ve iştahınızı bastırır, bu da kilo vermeniz için oldukça önemlidir.