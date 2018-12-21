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Kurtuluş Savaşı'nda Fransızlara karşı kullanılmıştı bugün şeker hastalarına şifa oluyor!

Tarihi çok eskilere dayanan özellikle Toroslarda ve yöresinde yetişen hambeles (murt) meyvesinden dondurma üretildi.

İHA Kadın galerileri
Giriş Tarihi: 21.12.2018 16:14 Güncelleme Tarihi: 21.12.2018 16:36
Kurtuluş Savaşı'nda Fransızlara karşı kullanılmıştı bugün şeker hastalarına şifa oluyor!

Geçmişte günümüze gelen önemli lezzetlerden olan ve kış aylarından şifa dağıtan hambeles diğer bir adıyla murt meyvesini daha önce duymuş muydunuz?

Kurtuluş Savaşı'nda Fransızlara karşı kullanılmıştı bugün şeker hastalarına şifa oluyor!

Tarihi çok eskilere dayanan özellikle Toroslarda ve yöresinde yetişen hambeles (murt) meyvesin tam bir şifacı.

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Kurtuluş Savaşı'nda Fransızlara karşı kullanılmıştı bugün şeker hastalarına şifa oluyor!

Hem dalından koparık yiyebileceğiniz hem de koyulaşmasını bekleyip de daha tatlı bir hale getireceğiniz bu meyvenin tadına doyulmuyor.

Kurtuluş Savaşı'nda Fransızlara karşı kullanılmıştı bugün şeker hastalarına şifa oluyor!

Bir tatlı firması 'nın Karaisalı ilçesinden hasat edilen murt meyvelerini keçi sütü ile birleştirilerek yeni bir dondurma üretti.

Kurtuluş Savaşı'nda Fransızlara karşı kullanılmıştı bugün şeker hastalarına şifa oluyor!

Firmanın Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Karahan, murtun, sağlık açısından birçok faydası olduğunu ifade ederek, "İçeriğinde bulunan uçucu yağ asitleri, sitrik asit ve doğal şekerden ötürü şeker hastalarının rahatlıkla tüketebileceği bir meyve olan murt, bağırsak ve kalp damar hastalıklarını iyileştirmede de etkili.Antiseptik özelliği sayesinde cilt hastalıklarına da iyi geldiği belirtilen murt meyvesinin A vitamini bakımından zengin olmasından dolayı da göz sağlığını koruyucu etkileri de mevcut" dedi.

Kurtuluş Savaşı'nda Fransızlara karşı kullanılmıştı bugün şeker hastalarına şifa oluyor!

Murt meyvesinin için çok önemli olduğunu ve Karaisalı ilçesinin diğer adının da "Murtçu" olduğunu, bunun sebebinin kentin kurtuluşunda işgalci Fransızlara karşı yerel halkın haber alma ve örgütlenmesinde murt meyvesini kullanmalarından kaynaklandığını dile getirdi.

Kurtuluş Savaşı'nda Fransızlara karşı kullanılmıştı bugün şeker hastalarına şifa oluyor!

O dönem şehirdeki Fransız askerlerinin konakladıkları yerleri, askeri güçlerini öğrenmek isteyen yerel örgütlenmelerin satmak bahanesiyle 'ya gelip bilgi topladıklarını belirten Karahan, ilerleyen zamanlarda murt getirdikleri eşyaların altına silahlarla kente gelerek şehrin kurtarılmasında önemli fayda sağladıklarını hatırlattı.

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