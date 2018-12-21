Kurtuluş Savaşı'nda Fransızlara karşı kullanılmıştı bugün şeker hastalarına şifa oluyor!

Firmanın Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Karahan, murtun, sağlık açısından birçok faydası olduğunu ifade ederek, "İçeriğinde bulunan uçucu yağ asitleri, sitrik asit ve doğal şekerden ötürü şeker hastalarının rahatlıkla tüketebileceği bir meyve olan murt, bağırsak ve kalp damar hastalıklarını iyileştirmede de etkili.Antiseptik özelliği sayesinde cilt hastalıklarına da iyi geldiği belirtilen murt meyvesinin A vitamini bakımından zengin olmasından dolayı da göz sağlığını koruyucu etkileri de mevcut" dedi.