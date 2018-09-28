Lady Diana hamile miydi? 21 yıl sonra gerçek ortaya çıktı

Prenes Diana'nın Paris'te 1997 yılında ölümü sonrası cesedini inceleyen patolog yıllar sonra ilk kez konuştu. Ünlü patologun açıklamaları sevenlerini kahretti. Prenses Diana'nın 1997'de ölümüne neden olan trafik kazası sonrası cesedini inceleyen adli patalog Dr. Richard Shepherd yıllar sonra ilk kez konuştu. Dünyanın en ünlü adli patologlarından biri olan Shepherd, 23 binden fazla vakayı inceledi. Prenses Diana'da bunlardan biriydi. Richard Shepherd'ın Prenses Diana'nın ve sevgilisi Dodi El Fayed'in ölümüyle ilgili yaptığı incelemenin sonuçlarıyla ilgili yaptığı ilk açıklama kraliyet ailesini kahredecek türdendi. Prenses Diana'nın ve sevgilisinin kemerlerini takmış olması halinde kazadan kurtulabileceğini söyleyen Richard Shepherd, 'Eğer kemerleri takılı olsaydı muhtemelen bir kaç çürük belki de bir kırık kol ile kazadan kurtulabilirdi...