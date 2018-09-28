Türkiye'nin en iyi haber sitesi

hamile miydi? 21 yıl sonra gerçek ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 28.09.2018 10:31 Güncelleme Tarihi: 28.09.2018 10:42
  • 1
  • 51
hamile miydi? 21 yıl sonra gerçek ortaya çıktı
Lady Diana hamile miydi? 21 yıl sonra gerçek ortaya çıktı

Prenes Diana'nın Paris'te 1997 yılında ölümü sonrası cesedini inceleyen patolog yıllar sonra ilk kez konuştu.

  • 2
  • 51
hamile miydi? 21 yıl sonra gerçek ortaya çıktı
Lady Diana hamile miydi? 21 yıl sonra gerçek ortaya çıktı

Ünlü patologun açıklamaları sevenlerini kahretti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 51
hamile miydi? 21 yıl sonra gerçek ortaya çıktı
Lady Diana hamile miydi? 21 yıl sonra gerçek ortaya çıktı

Prenses Diana'nın 1997'de ölümüne neden olan trafik kazası sonrası cesedini inceleyen adli patalog Dr. Richard Shepherd yıllar sonra ilk kez konuştu.

  • 4
  • 51
hamile miydi? 21 yıl sonra gerçek ortaya çıktı
Lady Diana hamile miydi? 21 yıl sonra gerçek ortaya çıktı

Dünyanın en ünlü adli patologlarından biri olan Shepherd, 23 binden fazla vakayı inceledi.

  • 5
  • 51
hamile miydi? 21 yıl sonra gerçek ortaya çıktı
Lady Diana hamile miydi? 21 yıl sonra gerçek ortaya çıktı

Prenses Diana'da bunlardan biriydi.

  • 6
  • 51
hamile miydi? 21 yıl sonra gerçek ortaya çıktı
Lady Diana hamile miydi? 21 yıl sonra gerçek ortaya çıktı

Richard Shepherd'ın Prenses Diana'nın ve sevgilisi Dodi El Fayed'in ölümüyle ilgili yaptığı incelemenin sonuçlarıyla ilgili yaptığı ilk açıklama kraliyet ailesini kahredecek türdendi.

  • 7
  • 51
hamile miydi? 21 yıl sonra gerçek ortaya çıktı
Lady Diana hamile miydi? 21 yıl sonra gerçek ortaya çıktı

Prenses Diana'nın ve sevgilisinin kemerlerini takmış olması halinde kazadan kurtulabileceğini söyleyen Richard Shepherd, "Eğer kemerleri takılı olsaydı muhtemelen bir kaç çürük belki de bir kırık kol ile kazadan kurtulabilirdi...

BİZE ULAŞIN