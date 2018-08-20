Lady Diana'nın ölümü öncesi annesiyle yaptığı son telefon konuşması şoke etti

Prenses Diana'nın hem uşağı hem de sırdaşı Paul Burrell, prenses ile annesi arasındaki son telefon konuşmasının şoke edici detaylarını mahkemeye anlatmış. Prenses Diana'nın ölümünden sadece bir kaç ay önce annesi Frances Shand Kydd'la yaptığı telefon görüşmeleri, prensesin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma dosyasına girdiği ortaya çıktı. Prenses Diana'nın uşağı ve yakın arkadaşı olan Paul Burrell'in şahit olduğu telefon görüşmelerinde anne Frances kızına çok ağır ithamlarda bulunmuş. Anne Frances ve Prenses Diana arasında geçen son konuşmalar ölümünden 2 ay kadar öncedi. renses bir gün telefonun başında umutsuzca dururken odasına uşağı ve sırdaşı Paul Burrell girer. Prenses el işaretiyle telefonu dinlemesini ister. Burell ise duyduğu sesin Frances Shand Kydd olduğunu hemen anlar. Görüşmenin gerçekleştiği günler Prenses Diana'nın müslüman işadamı Dodi El Fayed ile ilişkisinin artık ayyuka çıktığı dönemlere denk gelir. Basında her gün Dodi ve Diana'nın fotoğraflarının yayınlanması anne Frances'i iyiden iyiye sinirlendirmişti. Bir yandan kraliyet ailesine direnen Prenses Diana diğer yandan annesiyle uğraşmak zorunda kalmış.