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  • Milyonlarca insan her gün bu gerçekleri bilmeden yiyor... Besinlerle ilgili ilginç gerçekler şaşırtıyor!

Milyonlarca insan her gün bu gerçekleri bilmeden yiyor... şaşırtıyor!

Her gün sıklıkla hiç düşünmeden tükettiğimiz bazı öyle ilginç sırlar taşıyorlar ki "Yok artık!" diyeceksiniz! İnsan vücudunun ihtiyaç duyduğu birçok maddenin kaynağı besinlerdir. Bazen lezzetli diye tükettiğimiz besinlerin sağlık yerine zarar getirdiğini biliriz ama yinede yeriz. Sonucunda hastalıkların temelinde de bu sağlıksız besinlerin yattığı aşikardır. Ama bazı besinler var ki içlerindekileri asla tahmin edemezsiniz. Bu sırlarla dolu besinler hakkında öğrendiğiniz gerçeklerden sonra bir çoğunu belki bir daha hiç yiyemeyeceksiniz. Besinlerle ilgili tuhaf ama gerçek olan bu bilgileri duymaya hazır olun! İşte ...

Giriş Tarihi: 23.07.2019 10:10 Güncelleme Tarihi: 23.07.2019 10:15
Milyonlarca insan her gün bu gerçekleri bilmeden yiyor... Besinlerle ilgili ilginç gerçekler şaşırtıyor!

Her gün sıklıkla hiç düşünmeden tükettiğimiz bazı öyle ilginç sırlar taşıyorlar ki "Yok artık!" diyeceksiniz! İnsan vücudunun ihtiyaç duyduğu birçok maddenin kaynağı besinlerdir. Bazen lezzetli diye tükettiğimiz besinlerin sağlık yerine zarar getirdiğini biliriz ama yinede yeriz. Sonucunda hastalıkların temelinde de bu sağlıksız besinlerin yattığı aşikardır. Ama bazı besinler var ki içlerindekileri asla tahmin edemezsiniz. Bu sırlarla dolu besinler hakkında öğrendiğiniz gerçeklerden sonra bir çoğunu belki bir daha hiç yiyemeyeceksiniz. Besinlerle ilgili tuhaf ama gerçek olan bu bilgileri duymaya hazır olun! İşte ...

Milyonlarca insan her gün bu gerçekleri bilmeden yiyor... Besinlerle ilgili ilginç gerçekler şaşırtıyor!

Çoğu zaman yiyip geçiyoruz ama bazı yiyecekler çok ilginç sırlar taşıyorlar. Bu sırların bazıları duyana gerçekten "Yok artık!" dedirtecek kadar tuhaf. Örneğin acı biberin aslında ağzınızı yakmadığını söylesek ne düşünürsünüz? Ya da her evde bulunan bir sebzenin Wi-Fi sinyallerini emip yansıtabildiğini söylesek? Kulağa inanılmaz geliyor değil mi? İşte sizi çok şaşırtacak bazı tuhaf gerçekler...

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Milyonlarca insan her gün bu gerçekleri bilmeden yiyor... Besinlerle ilgili ilginç gerçekler şaşırtıyor!

Somon denince akla pembe bir balık gelir ama aslında çiftliklerde yetiştirilen somonların etleri beyaz olur. Somon üreticileri bu rengi elde etmek için balıkların yemlerine karotenoid denen ve bitkilerden elde edilen boyar maddeler ekler. Doğal somon ise bol bol karides yediği için rengi pembedir.

Milyonlarca insan her gün bu gerçekleri bilmeden yiyor... Besinlerle ilgili ilginç gerçekler şaşırtıyor!

Doğal balın nem seviyesi çok düşük asit seviyesi ise çok yüksektir. Bu iki özelliği nedeniyle ağzı sıkıca kapalı tutulan bir bal kavanozunun içinde bakteriler oluşur oluşmaz ölürler. Bu da balın asla bozulmaması anlamına gelir. Arkeologların Mısır piramitlerinde buldukları 3 bin yıllık balların yenebilir koşulda olmasının sırrı da budur. Balın yanı sıra tuz, şeker ve çiğ pirinç de asla bozulmaz.

Milyonlarca insan her gün bu gerçekleri bilmeden yiyor... Besinlerle ilgili ilginç gerçekler şaşırtıyor!

Markette son zamanlarda şalgam suyunun da hammaddesi olan mor havuçları görmeye alıştık ama yine de havuç denince aklımıza turuncu bir sebze geliyor. Ancak İngiltere'de bulunan Ulusal Havuç Müzesi'ne göre, gerçek havuç mor renkli ve incecik beyaz köklü bir sebzeydi. 16'ncı yüzyılın sonunda yaşanan bir genetik mutasyon turuncu havuçları yarattı. Kim bilebilirdi ki bu renk orijinaline baskın gelecek?

Milyonlarca insan her gün bu gerçekleri bilmeden yiyor... Besinlerle ilgili ilginç gerçekler şaşırtıyor!

Patatesler içerdikleri yüksek miktarda su ve yapılarındaki kimyasal maddeler dolayısıyla, tıpkı insanlar gibi kablosuz internet sinyallerini emip yansıtabilirler. Hatta Boeing firması 2012 yılında uçaklarda kablosuz internet hizmetini test ederken koltuklara birer çuval patates yerleştirmiş.

Milyonlarca insan her gün bu gerçekleri bilmeden yiyor... Besinlerle ilgili ilginç gerçekler şaşırtıyor!

Turna yemişleri olgunlaştıkları zaman top gibi zıplayabilirler. Çiftçiler ve tüketicilerin rahatlıkla kullanabileceği bir olgunluk testidir bu. Zıplamayan turna yemişi henüz yenecek kıvama gelmemiş demektir.

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