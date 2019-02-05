Miranda Kerr'in güzellik sırrı şaşırttı! 12 yaşından beri bu suyu içiyor...

Miran Kerr'in Yeşil Tanrıça Smoothie tarifi
Sabahları maksimum enerji ve canlılık için alkalize ekili, besin değeri yüksek, vitamin ve mineraller açısından zengin güçlü bir smoothie
Malzeme Listesi
1 su bardağı hindistancevizi suyu
1/2 su bardağı badem veya keçi sütü
1 yemek kaşığı acai üzümü tozu
1 yemek kaşığı kurt üzümü (goji berry)
1 yemek kaşığı spirulina yosunu
1 yemek kaşığı kakao
1 yemek kaşığı maca tozu
1,5 yemek kaşığı chia tohumu
(1 Kişilik - 5 dakika)
Hazırlanışı
Tüm malzemeleri bir blender'da karıştırın ve tadını çıkarın.