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  • Miranda Kerr'in güzellik sırrı şaşırttı! 12 yaşından beri bu suyu içiyor...

'in güzellik sırrı şaşırttı! 12 yaşından beri bu suyu içiyor...

Avustralyalı top model , güzel kalmayı nasıl başarıyor. İşte ünlü mankenin güzellik sırları…

Giriş Tarihi: 05.02.2019 15:44 Güncelleme Tarihi: 05.02.2019 15:50
Miranda Kerr'in güzellik sırrı şaşırttı! 12 yaşından beri bu suyu içiyor...

İşte 'in, sadece güzel olmak için değil aynı zamanda kendinizi güzel hissetmek için önerileri...

Miranda Kerr'in güzellik sırrı şaşırttı! 12 yaşından beri bu suyu içiyor...

Sabah kahvesi alışkanlığınızı bırakın

Vücudunuzun dengesini bozan sabah kahvesini es geçin ve gününüze, içine yarım limon sıkılmış bir bardak ılık suyla başlayın.

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Miranda Kerr'in güzellik sırrı şaşırttı! 12 yaşından beri bu suyu içiyor...

Bu alışkanlık, sabahları vücudunuzu ateşler, atıştırma isteğinizi gün boyunca azaltır ve nefesinizin güzel kokmasını sağlar.

Bu sebeple artık sabah kahvelerine veda ediyoruz.

Miranda Kerr'in güzellik sırrı şaşırttı! 12 yaşından beri bu suyu içiyor...

Onun yerine sabahları 'Yeşil Tanrıça' olun

Miranda Kerr'in güzellik sırrı şaşırttı! 12 yaşından beri bu suyu içiyor...

Sabahları güne süper gıdalardan oluşan yeşil bir smoothie ile başlayın. Bu vücudunuzu alkalize eder ve vücudun düzgün şekilde çalışması için ihtiyacı olan mineral ve vitaminleri sağlar.

Miranda Kerr'in güzellik sırrı şaşırttı! 12 yaşından beri bu suyu içiyor...

Miran Kerr'in Yeşil Tanrıça Smoothie tarifi

Sabahları maksimum enerji ve canlılık için alkalize ekili, besin değeri yüksek, vitamin ve mineraller açısından zengin güçlü bir smoothie

Malzeme Listesi

1 su bardağı hindistancevizi suyu
1/2 su bardağı badem veya keçi sütü
1 yemek kaşığı acai üzümü tozu
1 yemek kaşığı kurt üzümü (goji berry)
1 yemek kaşığı spirulina yosunu
1 yemek kaşığı kakao
1 yemek kaşığı maca tozu
1,5 yemek kaşığı chia tohumu

(1 Kişilik - 5 dakika)

Hazırlanışı

Tüm malzemeleri bir blender'da karıştırın ve tadını çıkarın.

Miranda Kerr'in güzellik sırrı şaşırttı! 12 yaşından beri bu suyu içiyor...

Ardından öğününüzü avokado veya yumurtalı bir tostla tamamlayın.

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