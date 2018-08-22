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O dünyanın en güçlü kadınlarından... Daha 15 yaşındayken hayatının kabusunu yaşadı...

Giriş Tarihi: 22.08.2018 12:08 Güncelleme Tarihi: 22.08.2018 12:22
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O dünyanın en güçlü kadınlarından... Daha 15 yaşındayken hayatının kabusunu yaşadı...
O dünyanın en güçlü kadınlarından... Daha 15 yaşındayken hayatının kabusunu yaşadı...

Laxmi Agarwal, 1 Haziran 1990'da Hindistan, Yeni Delhi'de doğdu.

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O dünyanın en güçlü kadınlarından... Daha 15 yaşındayken hayatının kabusunu yaşadı...
O dünyanın en güçlü kadınlarından... Daha 15 yaşındayken hayatının kabusunu yaşadı...

Genç kadın, 2005 yılında Gudda adında bir kişi tarafından na uğradı.

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O dünyanın en güçlü kadınlarından... Daha 15 yaşındayken hayatının kabusunu yaşadı...
O dünyanın en güçlü kadınlarından... Daha 15 yaşındayken hayatının kabusunu yaşadı...

Laxmi, her şeye rağmen hayata tutunmaya devam etti. 2014 yılında NDTV tarafından Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü'nü almaya hak kazandı.

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O dünyanın en güçlü kadınlarından... Daha 15 yaşındayken hayatının kabusunu yaşadı...
O dünyanın en güçlü kadınlarından... Daha 15 yaşındayken hayatının kabusunu yaşadı...

Aynı zamanda "Yılın Hintlisi" ödülünün de sahibi oldu.

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O dünyanın en güçlü kadınlarından... Daha 15 yaşındayken hayatının kabusunu yaşadı...
O dünyanın en güçlü kadınlarından... Daha 15 yaşındayken hayatının kabusunu yaşadı...

Laxmi'nin hayat hikayesi, Hindustan Times'da yazı dizisi olarak yayımlandı.

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O dünyanın en güçlü kadınlarından... Daha 15 yaşındayken hayatının kabusunu yaşadı...
O dünyanın en güçlü kadınlarından... Daha 15 yaşındayken hayatının kabusunu yaşadı...

Hindistan'da her yıl 1000 kadın çeşitli sebeplerden na uğruyor. Laxmi ise aktif bir şekilde, asit saldırılarının durdurulması için çalışmalar yapıyor. Asit saldırılarının durdurulması için 27.000 imza toplamış.

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O dünyanın en güçlü kadınlarından... Daha 15 yaşındayken hayatının kabusunu yaşadı...
O dünyanın en güçlü kadınlarından... Daha 15 yaşındayken hayatının kabusunu yaşadı...

Kadınların özgürce hareket edebilmesi için Hindistan Yüksek Mahkemesi'ne başvurarak, hükümetin gerekli çalışmaları yapmasını desteklemiştir.

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