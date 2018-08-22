O dünyanın en güçlü kadınlarından... Daha 15 yaşındayken hayatının kabusunu yaşadı...

Laxmi Agarwal, 1 Haziran 1990'da Hindistan, Yeni Delhi'de doğdu. Genç kadın, 2005 yılında Gudda adında bir kişi tarafından asit saldırısına uğradı. Laxmi, her şeye rağmen hayata tutunmaya devam etti. 2014 yılında NDTV tarafından Uluslararası Cesur Kadınlar Ödülü'nü almaya hak kazandı. Aynı zamanda 'Yılın Hintlisi' ödülünün de sahibi oldu. Laxmi'nin hayat hikayesi, Hindustan Times'da yazı dizisi olarak yayımlandı. Hindistan'da her yıl 1000 kadın çeşitli sebeplerden asit saldırısına uğruyor. Laxmi ise aktif bir şekilde, asit saldırılarının durdurulması için çalışmalar yapıyor. Asit saldırılarının durdurulması için 27.000 imza toplamış. Kadınların özgürce hareket edebilmesi için Hindistan Yüksek Mahkemesi'ne başvurarak, hükümetin gerekli çalışmaları yapmasını desteklemiştir.