Guatemalalı moda tasarımcısı Isabella Springmuhl, bu hayalini gerçekleştirmeden önce Down Sendromlu oluşu nedeniyle moda okullarından pek çok kez reddedildi. Ancak hayalinden vazgeçmeyen Isabella dikiş kursuna gidip yeteneğini kumaşlara işlediğinde işlerini dünyanın önde gelen moda yorumcuları önünde sergileme fırsatı buldu. İşte reddedildikten sonra hiçbir engel tanımayan Isabella'nın hayallerini gerçekleştirme öyküsü… 20 yaşındaki Isabella Springmuhl'in hayali bir moda tasarımcısı olmaktı. Guatemalalı genç yetenek, hayallerini gerçekleştirmek için ülkesinde eğitimlere başvurduğunda birkaç kez reddedildi. Sebebiyse Down sendromlu olmasıydı… Ancak bu reddedilişler Isabella'yı yıldırmadı, tam tersine onu daha da motive etti. Okullardan geri çevrildiğinde annesinden kendisini bir dikiş kursuna yazdırmasını istedi. Bu eğitimde Isabella'dan oyuncak bebekler için kıyafetler dikmeleri istendi. Küçük ölçülerde kıyafet dikmek istemeyen Isabella ise gerçek insan boyutlarında bebekler tasarladı. Gerçek insan boyutlarındaki bebekler için kıyafetler diken genç kız daha sonra da insanlar için kıyafetler üretmeye başladı. Isabella en çok da kendisi gibi Down sendromlular için kıyafet dikmeyi seviyor.