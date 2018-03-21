Türkiye'nin en iyi haber sitesi

nın başarı hikayesi...

Giriş Tarihi: 21.03.2018 15:53 Güncelleme Tarihi: 21.03.2018 16:10
  • 1
  • 14
Okuldan atılan , oldu!
Okuldan atılan Down Sendromlu Isabella Springmuhl, moda tasarımcısı oldu!

Guatemalalı , bu hayalini gerçekleştirmeden önce oluşu nedeniyle moda okullarından pek çok kez reddedildi. Ancak hayalinden vazgeçmeyen Isabella dikiş kursuna gidip yeteneğini kumaşlara işlediğinde işlerini dünyanın önde gelen moda yorumcuları önünde sergileme fırsatı buldu. İşte reddedildikten sonra hiçbir engel tanımayan Isabella'nın hayallerini gerçekleştirme öyküsü…

  • 2
  • 14
Okuldan atılan , oldu!
Okuldan atılan Down Sendromlu Isabella Springmuhl, moda tasarımcısı oldu!

20 yaşındaki 'in hayali bir olmaktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 14
Okuldan atılan , oldu!
Okuldan atılan Down Sendromlu Isabella Springmuhl, moda tasarımcısı oldu!

Guatemalalı genç yetenek, hayallerini gerçekleştirmek için ülkesinde eğitimlere başvurduğunda birkaç kez reddedildi. Sebebiyse olmasıydı…

  • 4
  • 14
Okuldan atılan , oldu!
Okuldan atılan Down Sendromlu Isabella Springmuhl, moda tasarımcısı oldu!

Ancak bu reddedilişler Isabella'yı yıldırmadı, tam tersine onu daha da motive etti. Okullardan geri çevrildiğinde annesinden kendisini bir dikiş kursuna yazdırmasını istedi.

  • 5
  • 14
Okuldan atılan , oldu!
Okuldan atılan Down Sendromlu Isabella Springmuhl, moda tasarımcısı oldu!

Bu eğitimde Isabella'dan oyuncak bebekler için kıyafetler dikmeleri istendi. Küçük ölçülerde kıyafet dikmek istemeyen Isabella ise gerçek insan boyutlarında bebekler tasarladı.

  • 6
  • 14
Okuldan atılan , oldu!
Okuldan atılan Down Sendromlu Isabella Springmuhl, moda tasarımcısı oldu!

Gerçek insan boyutlarındaki bebekler için kıyafetler diken genç kız daha sonra da insanlar için kıyafetler üretmeye başladı.

  • 7
  • 14
Okuldan atılan , oldu!
Okuldan atılan Down Sendromlu Isabella Springmuhl, moda tasarımcısı oldu!

Isabella en çok da kendisi gibi lar için kıyafet dikmeyi seviyor.

BİZE ULAŞIN