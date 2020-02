BOL SU İÇMEK

Suyun insan sağlığı üzerindeki etkisi büyüktür. Bunun içinde şüphesiz her insanın vücudunun istediği kadar su tüketmesi gerekir. Sağlıklı bir insanın günlük tüketmesi gereken su miktarı 2,5-3 litredir. Bir insan cildini dışarıdan her ne kadar nemlendirmeye çalışsa da suyun vermiş olduğu etkiyi asla sağlayamayacaktır. Su cildin daha canlı ve parlak görünmesine neden olacaktır. Siz yeterince su tüketmezseniz cildiniz olduğundan daha mat görüneceği için yaşlı bir görünüm elde etmiş olur. Yeterli su içmemek her ne kadar her türlü vücudunuza da zarar verse de cildi gençleştirdiği konusunda hala çeşitli tartışmalar mevcut. Bu konuda bizim tavsiyemiz yine de günlük su ihtiyacınızı aksatmamanız yönünde olacaktır.