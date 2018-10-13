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Ona hayalet diyenler şimdi çok pişman!

Giriş Tarihi: 13.10.2018 16:11 Güncelleme Tarihi: 13.10.2018 16:26
Ona hayalet diyenler şimdi çok pişman!
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Ona hayalet diyenler şimdi çok pişman!

Solgun bir ten ve göz bozukluğuyla dünyaya gelen , kendisine "hayalet" diyenlere, modellik yaparak meydan okuyor

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Ona hayalet diyenler şimdi çok pişman!

Güney Afrika Durban'da yaşayan , görüntüsü yüzünden sürekli insanların eleştirisine maruz kalarak büyümüş.

Ona hayalet diyenler şimdi çok pişman!

Daily Mail'de yer alan habere göre; solgun bir ten ve göz bozukluğuyla dünyaya gelen Mbuyazi, kendisine "hayalet" diyenlere, modellik yaparak meydan okuyor.

Ona hayalet diyenler şimdi çok pişman!

Mbuyazi, çocukluğunda arkadaşları dışarda oynarken o güneşe maruz kalmamak için bekliyordu. Albino olan zor dönemlerden geçmiş olsa da eşsiz güzelliği ajansların gözünden kaçmadı.

Ona hayalet diyenler şimdi çok pişman!

Çocukluğunda arkadaşlarının kendisine "hayalet" dediğini kaydeden 20 yaşındaki Mbuyazi, şu an soluk teninin kendisini farklı kıldığını düşünüyor.

Ona hayalet diyenler şimdi çok pişman!

Görüntüsüyle ilgili çok fazla yorum aldığını kaydeden genç kız, kendisiyle barışık olduğunu vurguluyor ve albinoların kendilerini ve dış görünüşlerini sevmeleri gerektiğini kaydediyor.

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