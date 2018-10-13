Ona hayalet diyenler şimdi çok pişman!

Solgun bir ten ve göz bozukluğuyla dünyaya gelen Nontobeko Mbuyazi, kendisine 'hayalet' diyenlere, modellik yaparak meydan okuyor Güney Afrika Durban'da yaşayan Nontobeko Mbuyazi, görüntüsü yüzünden sürekli insanların eleştirisine maruz kalarak büyümüş. Daily Mail'de yer alan habere göre; solgun bir ten ve göz bozukluğuyla dünyaya gelen Mbuyazi, kendisine 'hayalet' diyenlere, modellik yaparak meydan okuyor. Mbuyazi, çocukluğunda arkadaşları dışarda oynarken o güneşe maruz kalmamak için bekliyordu. Albino olan Nontobeko Mbuyazi zor dönemlerden geçmiş olsa da eşsiz güzelliği ajansların gözünden kaçmadı. Çocukluğunda arkadaşlarının kendisine 'hayalet' dediğini kaydeden 20 yaşındaki Mbuyazi, şu an soluk teninin kendisini farklı kıldığını düşünüyor. Görüntüsüyle ilgili çok fazla yorum aldığını kaydeden genç kız, kendisiyle barışık olduğunu vurguluyor ve albinoların kendilerini ve dış görünüşlerini sevmeleri gerektiğini kaydediyor.