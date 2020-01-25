Pazar buluşmalarında caz güzelliği

GÜLEN BİR YÜZE BAKARAK MÜZİK YAPMAK EN BÜYÜK HEDİYE

Sanat Deliorman kendi kendini yetiştirmiş bir müzisyen. "Cazın tabiatındaki doğaçlama kavramı beni çok cezbetti ve o gün bugündür caz müziği hayatımın ayrılmaz bir parçası. 10 yıldır sahnelerde profesyonel olarak caz şarkıcılığı yapıyorum" diyor. Birlikte çalıştığı müzisyen dostlarıyla özel projeler geliştirmekten büyük keyif alıyor. Caz Biraderleri, Konuşan Gitarlar, Polonya'dan Sevgilerle ve Jazz Sisters gibi pek çok proje onun. Erkin Soylu ile hayata geçirdiği Ukulele Jazz Project ise son gözdesi. Pazar gündüz dinletileri onun için çok önemli: "Yoğun bir hafta öncesi pilleri şarj etmekte fayda var. Ayrıca bu dinletilerde en hoşuma şey giden şey çocuklarıyla gelen aileler. Çünkü kulakların müziğe en engelsiz açık olduğu, her şeyi emip yuttuğu yaşlar bunlar. Bu tür gündüz dinletileri sayesinde caz dinleyicisi sayımız ileride daha da artacak, bu da önemli bir eksikliği tamamlayacak." Dinletilerden Deliorman da memnun, dinleyiciler de. Deliorman anlatıyor: "O günü kendi keyfim için ayırmışım gibi mutlu hissediyorum. Dinleyicilerin de anın tanıdını çıkardıklarını görmek hoşumuza gidiyor. Bir müzisyen için en büyük hediye gülen bir yüze bakarak müzik yapmak." Ukulele Jazz Project'in repertuvarında eski Broadway şarkılarından yapılmış caz düzenlemeleri, nostaljik parçalar ve Deliorman'ın kendi besteleri bulunuyor. Deliorman "Kurbağa Prens diye bir şarkım var, onu söylemeye bayılıyorum" diyor.