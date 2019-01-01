Rus model Adriana Lima'nın tahtına oturacak!

Rus model Dasha Kina, dünyaca ünlü Victoria's Secret modeli Adriana Lima'ya inanılmaz benzerliğiyle dikkat çekiyor. Lima'ya ikizi kadar benzeyen rus model Adriana'nın tahtına aday gösteriliyor... Dünyanın en güzel manken ve modelleri arasında gösterilen Adriana Lima'ya Rusya'dan rakip çıktı. Siyah saçları ve koyu mavi gözleriyle büyüleyici bir güzelliği sahip olan Rus model Dasha Kina'nın şöhreti her geçen gün artıyor. Bir dönem Türkiye'ye gelen Dasha Kina, kendisi gibi model olan Litvanyalı Raimonda Gecaite ile bir reklam çalışmasının içinde yer almış, Trabzonspor formasıyla poz vermişti. Dasha Kina'nın Türk medyasında yer alan haberlerinin ardından Instagram'daki takipçi sayısında ciddi bir artış yaşanmıştı. Moda otoriteleri, genç mankenin kariyerinin doğru yönetildiği takdirde dünyaca ünlü mankenlerin tahtını sallayacağını düşünüyor.