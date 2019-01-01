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'nın tahtına oturacak!

, dünyaca ünlü Victoria's Secret modeli 'ya inanılmaz benzerliğiyle dikkat çekiyor. Lima'ya ikizi kadar benzeyen rus model Adriana'nın tahtına aday gösteriliyor...

Giriş Tarihi: 01.01.2019 11:24 Güncelleme Tarihi: 01.01.2019 11:37
Rus model Adriana Lima'nın tahtına oturacak!

Dünyanın en güzel manken ve modelleri arasında gösterilen 'ya Rusya'dan rakip çıktı.

Rus model Adriana Lima'nın tahtına oturacak!

Siyah saçları ve koyu mavi gözleriyle büyüleyici bir güzelliği sahip olan 'nın şöhreti her geçen gün artıyor.

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Rus model Adriana Lima'nın tahtına oturacak!

Bir dönem Türkiye'ye gelen , kendisi gibi model olan Litvanyalı Raimonda Gecaite ile bir reklam çalışmasının içinde yer almış, Trabzonspor formasıyla poz vermişti.

Rus model Adriana Lima'nın tahtına oturacak!

'nın Türk medyasında yer alan haberlerinin ardından Instagram'daki takipçi sayısında ciddi bir artış yaşanmıştı.

Rus model Adriana Lima'nın tahtına oturacak!

Moda otoriteleri, genç mankenin kariyerinin doğru yönetildiği takdirde dünyaca ünlü mankenlerin tahtını sallayacağını düşünüyor.

Rus model Adriana Lima'nın tahtına oturacak!
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Rus model Adriana Lima'nın tahtına oturacak!
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