Şarkısı 300 milyon kez dinlendi!

- Peki heyecanlandıran ne oluyor?

- Instagram'da İngilizce bir şarkı paylaştığımda yabancı ülkelerden mesajlar geliyor. Bu da beni heyecanlandırıyor. Bu yüzden İngilizce şarkılarımı çıkarmayı bekliyorum. Aslında orası benim için tamamen belirsiz bir yol. Türkiye'de kimse oraya organik bir şekilde nasıl gideceğini bilmiyor. Hep büyük prodüktörler, büyük reklam şirketleri gerekiyormuş gibi geliyor insanlara. Ama öyle değil. Hatta o büyük şirketlerin yapay işleri bu organikle savaşamıyor. Adele organik bir proje örneğin...



- Gelelim albüme. Bu albümün hafızasında hangi duygular var?

- Albümde 15 yaşımdan itibaren yazdığım şarkılar var. Kendimi algılama dönemime denk geldiği için albüme de hayatla ilgili bir sorgulama hakim. Genç bir kızın hayat sorgusu...



- Şarkıları dinlerken bir yandan ne kadar basit diğer yandan ne kadar ustalık işi olduğunu düşünüyor insan. Nasıl bir albüm yapmaktı amacınız?

- Şarkılara yaklaşımım elimden geldiğince basit oldu. Çünkü Türkiye'de dinlediğim albümlerdeki en büyük eksiklik, aslında fazlalık. Çok fazla gösteriş peşinde koşmak... Albümün ilk şarkısı İnsan Gelir İnsan Geçer'i neredeyse bir türkü formunda düzenledim. Ekstra orkestrasyon sadece 10 kişilik bir yaylı grubuydu. Özellikle basitlik ve çiğliği muhafaza etmeye çalıştım.