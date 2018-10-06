Şarkısı 300 milyon kez dinlendi!

KİMSE TAVSİYE VERMEDİ
- Çok kişisel bir albüm, sanki hepsi bir odada yazılmış gibi. Peki bu şarkıları konserlerde binlerce insanla paylaşmak ne hissettiriyor?
- Yazarken çok büyük bir mutluluk ve rahatlama hissi yaşıyorum. Paylaştığım zaman da sanki insanlarla birbirimize sarılıyormuşuz gibi oluyor. "Sen de böyle hissediyorsun, hadi gel"... Vehayatımdaki en mutlu olduğum anları sahnede yaşıyorum.
- Hayranlarınızla ilişkiniz nasıl?
- Buraya gelirken metroda bir dinleyicimle selamlaştık. "Sesinizi çok seviyorum" dedi. Ama sosyal medyada iletişime karşıyım. Çünkü dinleyicilerimle aramdaki duygusal bağı kötü etkileyebilir. Yolda karşılaşırsak elbette sarılıp fotoğraf çekiliriz ama sosyal medyada o iletişim yapmacık durabilir.
- Bugüne kadar size müzikle ilgili size verilen en güzel tavsiye ne oldu?
- Dürüst olmak gerekirse kimse bana güzel bir tavsiye vermedi. Ama kendi kendime tecrübelerimden, gözlemlerimden çıkardığım şu var: Kendi doğal değişimine saygı duy ama başkalarının seni değiştirmesine asla izin verme.