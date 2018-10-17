Soluk tenliler nasıl makyaj yapmalı?

Çok açık ve beyaz tenliler soğuk havalarda olduğundan daha soluk görünürler. Peki çok açık tenli kadınlar nasıl bir makyaj tercih etmelidir? İşte soluk tenliler için makyaj önerileri.

Çok açık ya da beyaz tene sahip kadınlar için makyaj yapmak bazen zorlayıcı olabilir. Bu nedenle soluk tenlilere sahip kadınlar makyajda renk tercihi konusunda çok dikkatli olmalıdırlar. Peki, çok açık tenli kadınlar nasıl makyaj yapmalıdırlar? İşte soluk tenliler için makyaj önerileri...

İlk olarak şunu belirtmek gerekir ki beyaz tenli kadınlar makyaj yaparken, tenlerinin ne kadar açık olduğunu asla unutmamalıdırlar. Bu nedenle renkli bir makyaj yerine yumuşak ve sakin bir ten makyajı açık tenli kadınlara daha çok yakışır.