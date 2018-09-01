Sosyal medya fenomeni gelinlik seçemeyince öyle bir karar verdi ki!

Ama beğendiği gelinlik sayısı beşti. Yani geride daha üç tane gelinlik vardı. Bunun üzerine çift bir de İngiltere'de bir düğün yaptı. Bu tören içen de 2018 yılının ilk aylarını seçtiler. Ward o törende de geride kalan üç gelinliği giydi.