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Sosyal medya fenomeni gelinlik seçemeyince öyle bir karar verdi ki!

Giriş Tarihi: 01.09.2018 16:03 Güncelleme Tarihi: 01.09.2018 16:06
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Sosyal medya fenomeni gelinlik seçemeyince öyle bir karar verdi ki!
Sosyal medya fenomeni gelinlik seçemeyince öyle bir karar verdi ki!

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ve hazırladığı blog ile adını duyuran 27 yaşındaki , evlenirken giyeceği gelinliğe karar veremeyince bambaşka bir şey yaptı.

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Sosyal medya fenomeni gelinlik seçemeyince öyle bir karar verdi ki!
Sosyal medya fenomeni gelinlik seçemeyince öyle bir karar verdi ki!

Ward bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Thomas Cottrell ile evleneceği gün için hazırlık yapmaya başladı.

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Sosyal medya fenomeni gelinlik seçemeyince öyle bir karar verdi ki!
Sosyal medya fenomeni gelinlik seçemeyince öyle bir karar verdi ki!

Her ayrıntı tamamlansa da çok önemli bir nokta konusunda hala karar verememişti: Hangi gelinliği giyecekti?

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Sosyal medya fenomeni gelinlik seçemeyince öyle bir karar verdi ki!
Sosyal medya fenomeni gelinlik seçemeyince öyle bir karar verdi ki!

Aslında giyebileceği beş gelinlik vardı. Ward, gelinliklerden biri 10 Bin Sterlin ödeyerek kendisi satın aldı. Bir tane gelinlik de ailesi tarafından hediye edildi.

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Sosyal medya fenomeni gelinlik seçemeyince öyle bir karar verdi ki!
Sosyal medya fenomeni gelinlik seçemeyince öyle bir karar verdi ki!

Diğer üç gelinlik ise, internette moda ve yaşam tarzı konusunda bir blog hazırlayan 'a çeşitli firmalar tarafından hediye edildi.

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Sosyal medya fenomeni gelinlik seçemeyince öyle bir karar verdi ki!
Sosyal medya fenomeni gelinlik seçemeyince öyle bir karar verdi ki!

Çiftin ilk evlilik töreni geçtiğimiz yılın Kasım ayında Maldivler'de yapıldı. Ward o törende gelinliklerden ikisini giydi.

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Sosyal medya fenomeni gelinlik seçemeyince öyle bir karar verdi ki!
Sosyal medya fenomeni gelinlik seçemeyince öyle bir karar verdi ki!

Ama beğendiği gelinlik sayısı beşti. Yani geride daha üç tane gelinlik vardı. Bunun üzerine çift bir de İngiltere'de bir düğün yaptı. Bu tören içen de 2018 yılının ilk aylarını seçtiler. Ward o törende de geride kalan üç gelinliği giydi.

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