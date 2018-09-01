Sosyal medya fenomeni gelinlik seçemeyince öyle bir karar verdi ki!

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ve hazırladığı blog ile adını duyuran 27 yaşındaki Rachel Ward, evlenirken giyeceği gelinliğe karar veremeyince bambaşka bir şey yaptı. Ward bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Thomas Cottrell ile evleneceği gün için hazırlık yapmaya başladı. Her ayrıntı tamamlansa da çok önemli bir nokta konusunda hala karar verememişti: Hangi gelinliği giyecekti? Aslında giyebileceği beş gelinlik vardı. Ward, gelinliklerden biri 10 Bin Sterlin ödeyerek kendisi satın aldı. Bir tane gelinlik de ailesi tarafından hediye edildi. Diğer üç gelinlik ise, internette moda ve yaşam tarzı konusunda bir blog hazırlayan Rachel Ward'a çeşitli firmalar tarafından hediye edildi. Çiftin ilk evlilik töreni geçtiğimiz yılın Kasım ayında Maldivler'de yapıldı. Ward o törende gelinliklerden ikisini giydi. Ama beğendiği gelinlik sayısı beşti. Yani geride daha üç tane gelinlik vardı. Bunun üzerine çift bir de İngiltere'de bir düğün yaptı. Bu tören içen de 2018 yılının ilk aylarını seçtiler. Ward o törende de geride kalan üç gelinliği giydi.