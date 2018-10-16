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Erken yaşta a sebep oluyor!

Giriş Tarihi: 16.10.2018 11:34 Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 14:49
Erken yaşta menopoza sebep oluyor!

a girme yaşı günbegün düşüyor. Sıklıkla 50'li yaşlarda meydana gelen menopoz, kadının çalışma hayatında daha aktif rol alması, yoğun ve li iş yaşamı nedeniyle artık 30'lu yaşlarda da görülebiliyor. Kadın Hastalıkları ve Op. Dr. Evrim Aksoy, "18 Ekim Dünya Menopoz Günü" kapsamında kadınların menopoz konusunda dikkat etmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

MENOPOZ GÖRÜLME YAŞI GİDEREK DÜŞÜYOR

Kadının son adet kanaması anlamına gelen menopoz, adet kanamaları ve siklusların bir sene içerisinde gerçekleşmemesi sonucu tanı alır. Genellikle 45–55 yaşları arasında meydana gelen menopozun bu 10 yıllık dönemine klimakterium adı verilir. Menopozda ortalama yaş 51 olmasına rağmen, 38–58 yaşları arasında da görülebilmektedir. Menopozdan sonraki yılları kapsayan döneme ise postmenopoz adı verilir. Perimenopoz veya premenopoz adı verilen dönemler kadınlarda kırklı yaşlarda başlar ve 4–6 yıl arasında devam eder. Bu döneme girildiğinde adet kanamaları ve sikluslarda düzensizlikler başlar, adet siklusları uzar, kanama miktarında ve süresinde değişiklikler meydana gelir.

Erken yaşta menopoza sebep oluyor!

MENOPOZDA 40 YAŞ ÖNCESİ ERKEN, 55 YAŞ SONRASI GEÇ KABUL EDİLİYOR

40 yaş öncesi, adet kanamalarının kesilmesi erken olarak tanımlanır. Yumurtalıkların fonksiyonlarını sürdüremediği bu durum nadir olarak görülür ve erken tedavisi oldukça önemlidir. Çünkü erken menopoz kemik erimesi problemini erken yaşlarda beraberinde getirirken, geri dönüşü zor olan kemik zayıflıklarına da sebep olur. Adet kanamalarının kesilmesi problemine, bazen de aşırı , yoğun egzersiz programı, hızlı kilo kaybı, kürtaj gibi sonrasında rahim içi yapışıklıkların olduğu cerrahi müdahaleler sebep olabilir. Geç menopoz ise erken menopozun aksine, 54 yaşını geçmiş bir kadında adet kanamalarının halen devam etmesi durumuna verilen isimdir. Geç menopozun sebebi ailesel veya şeker hastalığına bağlı olabilir. Geç menopoza giren kadınlarda meme ve rahim kanseri görülme riski ise daha fazladır.

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Erken yaşta menopoza sebep oluyor!

MENOPOZ BELİRTİLERİ

Ateş basması
Vajinal kuruluk
Uykusuzluk
Duygusal değişiklikler
Fiziksel değişiklikler

Erken yaşta menopoza sebep oluyor!

ÖSTROJENİN AZALMASI SAĞLIĞI OLUMSUZ ETKİLİYOR

dönemiyle birlikte azalmaya başlayan östrojen, kadınların hem fiziksel hem duygusal hallerine etki eden bir hormondur. Göğüslerin, kemiklerin, kalbin, santral sinir sisteminin, cildin, saçların ve üreme organlarının üzerinde doğrudan bir etkisi bulunur. Östrojen miktarındaki azalma; pelvik bölgesinde bulunan bağları zayıflatır, kemik kaybına neden olur, cilt tonusunu azaltır ve kırışıklıklara yol açar. Rahimde, yumurtalıklarda, rahim ve rahim ağzında küçülmeler meydana gelir. Vajina boyunu kısaltır, kas tonusunu azaltır ve vajina duvarında bulunan dokuları inceltir. Metabolizma da bu süreçte yavaşlar. Saçlardaki, kol ve bacaklardaki, genital bölgelerdeki tüyleri azalır. Yüzde çene, yanak ve bıyık bölgesindeki tüylenmeler artar.

Erken yaşta menopoza sebep oluyor!

MENOPOZ DÖNEMİNDE KALP SAĞLIĞINA DİKKAT

Östrojenin kadınları kalp hastalıklarına karşı koruma özelliği vardır. döneminde östrojen miktarındaki azalma istemik kalp hastalıklarını da beraberinde getirir. Östrojen kolestrolü azaltarak, HDL adı verilen lipoproteinleri arttırır, LDL adı verilen zararlı kolestrolü azaltarak kadınlarda kalp krizi riskini azaltır. Menopoza girilmesiyle beraber ailesinde kalp hastalığı yaygın olan, menopoz öncesinde yüksek tansiyon problemi yaşayan, çok fazla yağlı besin tüketen ve kilo fazlalığı olan, sigara içen ve çok fazla e maruz kalan kadınlarda kalp hastalıkları daha çok görülür. Bu süreçte kalp hastalıklarının görülme riskini azaltmak için dengeli beslenmek, sigara ve alkolden uzak durmak, kan basıncını kontrol altında tutmak, hormon replesman tedavisi uygulamak, diyabet için düzenli kontrolleri yaptırmak oldukça önemlidir. Menopoz sonrası dönemde östrojen tedavisi kandaki yağ miktarını olumlu yönde etkileyerek kalp krizi riskinde yüzde 40 azalma sağlar. Buna ek olarak her gün 50 mg beta karoten ve selenyum alınması da faydalı olacaktır.

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