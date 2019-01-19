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Ünlü çift ikinci defa evleniyor!

Geçtiğimiz eylül ayında gizli bir nikahla dünyaevine giren ile 'in bir düğünle ikinci kez yemini etmeye hazırlanıyor..

Giriş Tarihi: 19.01.2019 12:28 Güncelleme Tarihi: 19.01.2019 12:33
Ünlü çift ikinci defa evleniyor!

Pop yıldızı ile model 'in gizlice planladıkları düğünleriyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

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Ünlü çift ikinci defa evleniyor!

ve 'e yakın kaynaklar, düğünün Justin Bieber'ın 25. yaş gününü de içeren Mart ayının ilk haftasında gerçekleşeceğini söylüyor. .

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Ünlü çift ikinci defa evleniyor!

Kısaca Justin 25. yaşına "evli" bir adam olarak girmek istiyor..

Ünlü çift ikinci defa evleniyor!

Düğünün Los Angeles'ta gerçekleşmesi planlanıyor. .

Ünlü çift ikinci defa evleniyor!

İlk belirlenen planda Justin'in ailesine de yakın olması amacıyla Kanada'ya yakın ve doğu kıyısında bir yer belirlenirken, soğuk hava koşulları yüzünden düğünün batı yakasına taşındığı basına sızan bilgiler arasında.

Ünlü çift ikinci defa evleniyor!

İki ünlü isim ise çoktan davetiyesini aldı, Kylie Jenner ve Travis Scott!

Ünlü çift ikinci defa evleniyor!

Çifte yakın kaynaklar dansçılara kadar planlanan düğünün provalarının çoktan başladığını söylüyor. Bieber, nikahı gerçekleştirmesi için arkadaşı DJ Tay James'i seçti..

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