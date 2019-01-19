Ünlü çift ikinci defa evleniyor!

Geçtiğimiz eylül ayında gizli bir nikahla dünyaevine giren Justin Bieber ile Hailey Baldwin'in bir düğünle ikinci kez evlilik yemini etmeye hazırlanıyor.. Pop yıldızı Justin Bieber ile model Hailey Baldwin'in gizlice planladıkları düğünleriyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. . Justin Bieber ve Hailey Baldwin'e yakın kaynaklar, düğünün Justin Bieber'ın 25. yaş gününü de içeren Mart ayının ilk haftasında gerçekleşeceğini söylüyor. . Kısaca Justin 25. yaşına 'evli' bir adam olarak girmek istiyor.. Düğünün Los Angeles'ta gerçekleşmesi planlanıyor. . İlk belirlenen planda Justin'in ailesine de yakın olması amacıyla Kanada'ya yakın ve doğu kıyısında bir yer belirlenirken, soğuk hava koşulları yüzünden düğünün batı yakasına taşındığı basına sızan bilgiler arasında. İki ünlü isim ise çoktan evlilik davetiyesini aldı, Kylie Jenner ve Travis Scott! Çifte yakın kaynaklar dansçılara kadar planlanan düğünün provalarının çoktan başladığını söylüyor. Bieber, nikahı gerçekleştirmesi için arkadaşı DJ Tay James'i seçti..