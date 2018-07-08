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Ünlü model sevgilisine bavullarını taşıttı!

Giriş Tarihi: 08.07.2018 11:06 Güncelleme Tarihi: 08.07.2018 11:08
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Ünlü model sevgilisine bavullarını taşıttı!
Ünlü model sevgilisine bavullarını taşıttı!

, 'in bavullarını taşıdı...

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Ünlü model sevgilisine bavullarını taşıttı!
Ünlü model sevgilisine bavullarını taşıttı!

Kanadalı pop yıldızı , ABD'nin New York şehrinde kız arkadaşı Hailey Baildwin'in bavullarını taşırken görüntülendi.

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Ünlü model sevgilisine bavullarını taşıttı!
Ünlü model sevgilisine bavullarını taşıttı!

24 yaşındaki şarkıcı centilmence davranışlarıyla hayranlarının beğenisi kazandı.

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Ünlü model sevgilisine bavullarını taşıttı!
Ünlü model sevgilisine bavullarını taşıttı!

Bu ayın başında barışma kararı alan ünlü şarkıcı ve model Hiley Baldwin, ABD'nin New York şehrinde görüntülendi. 24 yaşındaki Kanadalı müzisyenin yardım almadan kız arkadaşının bavullarını arabasına kadar taşımasıyla dikkat çekti.

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Ünlü model sevgilisine bavullarını taşıttı!
Ünlü model sevgilisine bavullarını taşıttı!

Ardından, Bieber'ın hayranları sosyal medyada, şarkıcının centilmen tavrını övdü.

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Ünlü model sevgilisine bavullarını taşıttı!
Ünlü model sevgilisine bavullarını taşıttı!

Bieber, yaklaşık 6 ay kadar önce meslektaşı Selena Gomez'le yollarını yeniden ayırmıştı.

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Ünlü model sevgilisine bavullarını taşıttı!
Ünlü model sevgilisine bavullarını taşıttı!

2016 yılında kısa süreli bir birliktelik yaşayıp ayrılan ve , ilişkilerine yeni bir şans vermek isteyip Haziran ayının başından beri tekrar sevgili olmuşlardı...

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