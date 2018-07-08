Ünlü model sevgilisine bavullarını taşıttı!

Justin Bieber, Hailey Baldwin'in bavullarını taşıdı... Kanadalı pop yıldızı Justin Bieber, ABD'nin New York şehrinde kız arkadaşı Hailey Baildwin'in bavullarını taşırken görüntülendi. 24 yaşındaki şarkıcı centilmence davranışlarıyla hayranlarının beğenisi kazandı. Bu ayın başında barışma kararı alan ünlü şarkıcı Justin Bieber ve model Hiley Baldwin, ABD'nin New York şehrinde görüntülendi. 24 yaşındaki Kanadalı müzisyenin yardım almadan kız arkadaşının bavullarını arabasına kadar taşımasıyla dikkat çekti. Ardından, Bieber'ın hayranları sosyal medyada, şarkıcının centilmen tavrını övdü. Bieber, yaklaşık 6 ay kadar önce meslektaşı Selena Gomez'le yollarını yeniden ayırmıştı. 2016 yılında kısa süreli bir birliktelik yaşayıp ayrılan Hailey Baldwin ve Justin Bieber, ilişkilerine yeni bir şans vermek isteyip Haziran ayının başından beri tekrar sevgili olmuşlardı...