Ünlü oyuncunun kızı babasını geçti!

12 yaşında çocuk model olarak kariyerine başlayan, 1999'da annesiyle birlikte rol aldığı Crazy'in Alabama filmiyle sinemaya adım atan Dakota Johnson 2010'da The Social Network'teki performansıyla hızlı bir yükselişe geçti. Fifty Shades of Grey'de (Grinin Elli Tonu) canlandırdığı Anastasia Steele karakteriyle dünya çapında üne kavuşan Johnson, 4 Ekim itibariyle 29. yaşını kutluyor. Dakota Johnson, 4 Ekim 1989 tarihinde Texas, ABD'de Austin'de doğmuştur. Babası oyuncu Don Johnson, annesi de oyuncu Melanie Griffith'dir. Tam adı Dakota Mayi Johnson'dur. Aspen Community School in Aspen , Santa Catalina School in Monterey , New Roads School in Santa Monica okullarında okudu. Gençlik yıllarında dansla yakında ilgilendi. 12 yaşında çocuk model olarak çekimlere katılmaya başladı.