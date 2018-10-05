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Ünlü oyuncunun kızı babasını geçti!

Giriş Tarihi: 05.10.2018 10:27 Güncelleme Tarihi: 05.10.2018 10:31
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Ünlü oyuncunun kızı babasını geçti!
Ünlü oyuncunun kızı babasını geçti!

12 yaşında çocuk model olarak kariyerine başlayan, 1999'da annesiyle birlikte rol aldığı Crazy'in Alabama filmiyle sinemaya adım atan 2010'da The Social Network'teki performansıyla hızlı bir yükselişe geçti.

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Ünlü oyuncunun kızı babasını geçti!
Ünlü oyuncunun kızı babasını geçti!

Fifty Shades of Grey'de (Grinin Elli Tonu) canlandırdığı Anastasia Steele karakteriyle dünya çapında üne kavuşan Johnson, 4 Ekim itibariyle 29. yaşını kutluyor.

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Ünlü oyuncunun kızı babasını geçti!
Ünlü oyuncunun kızı babasını geçti!

, 4 Ekim 1989 tarihinde Texas, ABD'de Austin'de doğmuştur. Babası oyuncu Don Johnson, annesi de oyuncu Melanie Griffith'dir.

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Ünlü oyuncunun kızı babasını geçti!
Ünlü oyuncunun kızı babasını geçti!

Tam adı Dakota Mayi Johnson'dur.

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Ünlü oyuncunun kızı babasını geçti!
Ünlü oyuncunun kızı babasını geçti!

Aspen Community School in Aspen , Santa Catalina School in Monterey , New Roads School in Santa Monica okullarında okudu.

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Ünlü oyuncunun kızı babasını geçti!
Ünlü oyuncunun kızı babasını geçti!

Gençlik yıllarında dansla yakında ilgilendi.

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Ünlü oyuncunun kızı babasını geçti!
Ünlü oyuncunun kızı babasını geçti!

12 yaşında çocuk model olarak çekimlere katılmaya başladı.

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