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olay yaratan saç stiliyle yine gündemde!

Giriş Tarihi: 21.09.2018 10:54 Güncelleme Tarihi: 21.09.2018 11:45
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olay yaratan saç stiliyle yine gündemde!
Victoria Beckham olay yaratan saç stiliyle yine gündemde!
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olay yaratan saç stiliyle yine gündemde!
Victoria Beckham olay yaratan saç stiliyle yine gündemde!

Başta Hollywood ünlüleri olmak üzere onların giydikleri‚ sürdükleri hemen her şey bir sonraki yılın modası hakkında bize fikirler vermeye yetiyor.

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olay yaratan saç stiliyle yine gündemde!
Victoria Beckham olay yaratan saç stiliyle yine gündemde!

Bu durum saç modelleri alanındaki trendler için de geçerli. Saç trendleri konusunda ise modayı belirleyen birkaç isim başı çekiyor. İlk akıllara gelen isimlerden biri ise şüphesiz .

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olay yaratan saç stiliyle yine gündemde!
Victoria Beckham olay yaratan saç stiliyle yine gündemde!

dendiğinde akla gelen en önemli noktalardan biri şüphesiz saç modeli. Yıllar önce kestirdiği asimetrik saçları ile gündeme gelen Victoria Beckham o günden sonra saç modelleri arasında bir akımın başını çekti.

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olay yaratan saç stiliyle yine gündemde!
Victoria Beckham olay yaratan saç stiliyle yine gündemde!

Bob modeli olarak bilinen bu asimetrik saç modeli kendisi ile o kadar bütünleşti ki modelin adının modeli olduğunu söyleyen bile çok fazla kişi var.

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olay yaratan saç stiliyle yine gündemde!
Victoria Beckham olay yaratan saç stiliyle yine gündemde!

Gelelim modelin ayrıntılarına. İlk gördüğümüz hali ile bu modelde saçlar omuz hizasının üzerinde ve asimetrik idi. Başın bir tarafında kısa olarak başlayan saç modelinin arka tarafında saçlar aynı kısalıkta devam ediyor.

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olay yaratan saç stiliyle yine gündemde!
Victoria Beckham olay yaratan saç stiliyle yine gündemde!

Ancak başın diğer tarafına geçerken hafif kavis alan saçlar daha aşağıya doğru inmeye başlıyor. Buradaki eğim ise modeli farklı yapan en önemli detay.

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