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Haberler Keşfet 2023'ün en çok izlenen TikTok videosu oldu! 500 milyonu geçti...
Giriş Tarihi: 12.04.2024 11:04 Güncelleme Tarihi: 12.04.2024 11:08

2023'ün en çok izlenen TikTok videosu oldu! 500 milyonu geçti...

Sosyal medya giderek günlük hayatımızın büyük bir parçası haline geliyor ve zaman zaman bazı üretilen içerikler geniş kitlelere hitap edebiliyor. İçerik üreticilerinin ilk içeriklerini üretmesinden bu yana en çok dikkat çekenlerin arasında yer alan makyaj videoları, geçtiğimiz yıla da damgasını vurdu.

2023’ün en çok izlenen TikTok videosu oldu! 500 milyonu geçti...

TikTok'un 2023 izlenme verilerine göre 500 milyondan fazla izlenen bu video güzellik tutkunlarının internetteki diğer tüm ilgi gruplarını geride bırakmış olabileceğini söyleyebiliriz.

2023’ün en çok izlenen TikTok videosu oldu! 500 milyonu geçti...

Bir medya şirketi tarafından yayınlanan bir rapora göre, 2023 yılında platformda en çok izlenen videonun, bir güzellik içerikleri üreticisi tarafından yayınlanan bir makyaj eğitimi videosu olduğu ortaya çıktı.

2023'ün en çok izlenen TikTok videosu oldu! 500 milyonu geçti... | Video

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2023’ün en çok izlenen TikTok videosu oldu! 500 milyonu geçti...

Eğitim verdiği videoda içerik üreticisi, cildinin temelini hazırlayarak başlıyor. Daha sonra kaşlarını belirginleştirmeye geçiyor ve ardından yüzüne kapatıcı uyguluyor.

2023’ün en çok izlenen TikTok videosu oldu! 500 milyonu geçti...

Bunu göz kapaklarının üzerinde pembe tonlar takip ediyor; bu da hoş bir kontrast ve yanaklarına hafif bir kırmızılık katıyor. Sonunda kameraya bakıyor ve poz veriyor.

2023’ün en çok izlenen TikTok videosu oldu! 500 milyonu geçti...

Makyaj videosu basit ve anlaşılır bir video ve internette bulunan binlercesine benzer olsa da, sosyal medya kullanıcılarını en çok büyüleyen şey, fenomenin ten rengi ve makyajının mükemmel uyumuydu.

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