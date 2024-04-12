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2023'ün en çok izlenen TikTok videosu oldu! 500 milyonu geçti...
Giriş Tarihi: 12.04.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 12.04.2024
11:08
2023'ün en çok izlenen TikTok videosu oldu! 500 milyonu geçti...
Sosyal medya giderek günlük hayatımızın büyük bir parçası haline geliyor ve zaman zaman bazı üretilen içerikler geniş kitlelere hitap edebiliyor. İçerik üreticilerinin ilk içeriklerini üretmesinden bu yana en çok dikkat çekenlerin arasında yer alan makyaj videoları, geçtiğimiz yıla da damgasını vurdu.