Bir medya şirketi tarafından yayınlanan bir rapora göre, 2023 yılında platformda en çok izlenen videonun, bir güzellik içerikleri üreticisi tarafından yayınlanan bir makyaj eğitimi videosu olduğu ortaya çıktı.

2023'ün en çok izlenen TikTok videosu oldu! 500 milyonu geçti... | Video