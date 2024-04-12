Video Yaşam 2023'ün en çok izlenen TikTok videosu oldu! 500 milyonu geçti... | Video
2023'ün en çok izlenen TikTok videosu oldu! 500 milyonu geçti... | Video

2023'ün en çok izlenen TikTok videosu oldu! 500 milyonu geçti... | Video

12.04.2024 | 10:57

TikTok tarafından yayınlanan TikTok'ta 2023 Yılı raporuna göre yılın en çok izlenen TikTok videosu, 8 Mart'ta parlak pembe bir bluzla basit bir makyaj rutini yaptığı videoyu yayınlayan makyaj sanatçısı Nyadollie'ye aitti.

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