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3300 yıllık sırlarla dolu keşif! Türkiye'nin bu köyü tarihi değiştirebilir...
Giriş Tarihi: 18.06.2024 15:05
Güncelleme Tarihi: 18.06.2024
15:07
3300 yıllık sırlarla dolu keşif! Türkiye'nin bu köyü tarihi değiştirebilir...
Kırıkkale'de kazı çalışmaları yapan arkeolog Doç. Dr. Kimiyoshi Matsumura, Büklükale kazı alanında Hitit İmparatorluğu'ndan kalma 3 bin 300 yıllık bir tablet bulundu. Hitit dönemine ait bu önemli keşif, tarihin karanlık sayfalarına ışık tutuyor. Hitit kraliyet ailesinin dini törenleriyle ilgili bilgiler içeren tablette, Arzava kralının Tarhuntarado'nun isminin geçmesi dikkat çekiyor.