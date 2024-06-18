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Haberler Keşfet 3300 yıllık sırlarla dolu keşif! Türkiye'nin bu köyü tarihi değiştirebilir...
Giriş Tarihi: 18.06.2024 15:05 Güncelleme Tarihi: 18.06.2024 15:07

3300 yıllık sırlarla dolu keşif! Türkiye'nin bu köyü tarihi değiştirebilir...

Kırıkkale'de kazı çalışmaları yapan arkeolog Doç. Dr. Kimiyoshi Matsumura, Büklükale kazı alanında Hitit İmparatorluğu'ndan kalma 3 bin 300 yıllık bir tablet bulundu. Hitit dönemine ait bu önemli keşif, tarihin karanlık sayfalarına ışık tutuyor. Hitit kraliyet ailesinin dini törenleriyle ilgili bilgiler içeren tablette, Arzava kralının Tarhuntarado'nun isminin geçmesi dikkat çekiyor.

İHA
3300 yıllık sırlarla dolu keşif! Türkiye’nin bu köyü tarihi değiştirebilir...

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde yer alan Büklükale'de, Doç. Dr. Kimiyoshi Matsumura başkanlığındaki Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü ekibi, 15 yıldır süren kazı çalışmalarında önemli keşiflere ulaştı.

3300 yıllık sırlarla dolu keşif! Türkiye’nin bu köyü tarihi değiştirebilir...

"Aşağı şehir" ve "Yukarı şehir" olmak üzere iki arkeolojik alandan oluşan kazı alanında, binlerce yıllık tarihin izleri gün yüzüne çıkarılıyor. Kazı çalışmalarında, Hitit İmparatorluğu'na ait 3 bin 300 yıllık bir çivi yazılı kil tablet bulundu. Bu tablet, Hititçe ve Hurrice yazılmış olup, Hitit kraliyet ailesinin dini törenlerini anlatıyor.

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3300 yıllık sırlarla dolu keşif! Türkiye’nin bu köyü tarihi değiştirebilir...

BÜKLÜKALE, HİTİT İMPARATORLUĞU'NUN STRATEJİK ÖNEME SAHİP BİR ŞEHİR
Tablette, Hitit İmparatorluğu'nun felaketle sonuçlanan bir yabancı istilasından da bahsediliyor. Ayrıca tablette, Arzava kralı Tarhuntarado'nun isminin de geçmesi dikkat çekiyor. Bu isim, daha önce Mısır'ın Amarna şehrinde bulunan tabletlerde de tespit edilmişti. Büklükale kazı alanında yapılan bu keşif, bölgenin Hitit İmparatorluğu'nun stratejik öneme sahip bir şehir olduğunu gösteriyor. Kazı çalışmalarında ortaya çıkan bu önemli keşif, tarihin karanlık sayfalarına ışık tutmaya devam ediyor.

3300 yıllık sırlarla dolu keşif! Türkiye’nin bu köyü tarihi değiştirebilir...

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Kimiyoshi Satsuma, tabletin, Hitit kralının ve kraliçesinin Hurrice dini törenler gerçekleştirdiğini gösterdiğini belirtti. Hurrice yazılı tabletin Anadolu'da sadece Boğazköy, Ortaköy ve Kayalıpınar'da bulunduğunu ifade eden Matsumura, dördüncü yerleşke olarak da Büklükale'de bulunmasının şaşırtıcı olduğunu söyledi.

3300 yıllık sırlarla dolu keşif! Türkiye’nin bu köyü tarihi değiştirebilir...


"HİTİT KRALİYET AİLESİYLE İLİŞKİLİ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"
Matsumura, "Hurrice tabletin bulunması, Hitit kralının ve kraliçenin gelip burada Hurrice dini törenler yaptığını gösteriyor. Buraya geldiği kesin. Belki de bir süre burada ikamet etmiş de olabilirler ama tam olarak bilmiyoruz."

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