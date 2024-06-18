3300 yıllık sırlarla dolu keşif! Türkiye’nin bu köyü tarihi değiştirebilir...

BÜKLÜKALE, HİTİT İMPARATORLUĞU'NUN STRATEJİK ÖNEME SAHİP BİR ŞEHİR

Tablette, Hitit İmparatorluğu'nun felaketle sonuçlanan bir yabancı istilasından da bahsediliyor. Ayrıca tablette, Arzava kralı Tarhuntarado'nun isminin de geçmesi dikkat çekiyor. Bu isim, daha önce Mısır'ın Amarna şehrinde bulunan tabletlerde de tespit edilmişti. Büklükale kazı alanında yapılan bu keşif, bölgenin Hitit İmparatorluğu'nun stratejik öneme sahip bir şehir olduğunu gösteriyor. Kazı çalışmalarında ortaya çıkan bu önemli keşif, tarihin karanlık sayfalarına ışık tutmaya devam ediyor.

