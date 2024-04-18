40 gün boyunca sadece portakal suyu içen kadının vücudunda bakın neler oldu

Avustralyalı Anne Osbourne, 40 gün boyunca aralıksız portakal suyu içtiğini ve kendisini hiç bu kadar sağlıklı hissetmediğini söyledi. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Anne, sadece meyvelerden oluşan bir beslenme yöntemini benimsese de uzmanlar bunun sağlıklı olduğu konusunda şüpheli.