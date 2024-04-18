Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Keşfet 40 gün boyunca sadece portakal suyu içen kadının vücudunda bakın neler oldu
Giriş Tarihi: 18.04.2024 17:21 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 17:21

40 gün boyunca sadece portakal suyu içen kadının vücudunda bakın neler oldu

Avustralyalı Anne Osbourne, 40 gün boyunca aralıksız portakal suyu içtiğini ve kendisini hiç bu kadar sağlıklı hissetmediğini söyledi. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Anne, sadece meyvelerden oluşan bir beslenme yöntemini benimsese de uzmanlar bunun sağlıklı olduğu konusunda şüpheli.

40 gün boyunca sadece portakal suyu içen kadının vücudunda bakın neler oldu

Avustralyalı Anne Osbourne, 40 gün boyunca aralıksız portakal suyu içtiğini ve kendisini hiç bu kadar sağlıklı hissetmediğini söyledi. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Anne, sadece meyvelerden oluşan bir beslenme yöntemini benimsese de uzmanlar bunun sağlıklı olduğu konusunda şüpheli.

40 gün boyunca sadece portakal suyu içen kadının vücudunda bakın neler oldu

Uzmanları, bir kişinin besinsel faydalarını veya günlük kalori alımını karşılamaya gelince, beslenmesinin tek tip olmasının zararlarının altını çiziyor ancak bu, Osbourne gibi insanların bunu denemesini engellemedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
40 gün boyunca sadece portakal suyu içen kadının vücudunda bakın neler oldu

"Harika bir deneyimdi. Duygusal faydalar, fiziksel faydalar ve manevi faydalar hissettim," diyen Osbourne, takipçilerine 40 günlük portakal suyu diyetini anlattı.

40 gün boyunca sadece portakal suyu içen kadının vücudunda bakın neler oldu

Meyve suyu orucu sırasında "mükemmel fiziksel sağlığa, harika enerjiye ve mükemmel sağlıklılığa" sahip olurken "içten de kendini iyi hissettiğini" söyledi.

40 gün boyunca sadece portakal suyu içen kadının vücudunda bakın neler oldu

Paylaştığı videonun altında birçok kişi süreç ile ilgili sorular sordu.

SON DAKİKA