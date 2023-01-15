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Haberler Keşfet ALPER RENDE KİMDİR? Survivor 2023 fenomenler takımı yarışmacısı Alper Rende kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte Survivor yarışmacısı Alper Rende’nin hayatına dair bilgiler
Giriş Tarihi: 15.01.2023 15:05 Güncelleme Tarihi: 15.01.2023 15:05

ALPER RENDE KİMDİR? Survivor 2023 fenomenler takımı yarışmacısı Alper Rende kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte Survivor yarışmacısı Alper Rende’nin hayatına dair bilgiler

Tv8 ekranlarının uzun soluklu programı Survivor 2023 bu akşam yeni sezonu ile yayına başlıyor. Bu sezon fenomenler takımında Alper Rende'de yer alıyor. Sosyal medyada çektiği videolar ve oynadığı filmlerle kısa sürede büyük bir üni kavuşan Alper Rende'nin hayatı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Alper Rende kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor yarışmacısı Alper Rende'nin hayatı ile ilgili bilgiler…

ALPER RENDE KİMDİR? Survivor 2023 fenomenler takımı yarışmacısı Alper Rende kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

Alper Rende kimdir, kaç yaşında ve nereli soruları Survivor izleyicilerinin gündeminde yer alıyor. Youtube'da 4.5 milyondan fazla abonesi olan Alper Rende, son videosunu Survivor'a gidiyorum başlığı ile paylaştı. Rende, sosyal medyanın yanı sıra oynadığı filmlerle de vatandaşların dikkatini çekmeyi başarmıştı. Peki, Alper Rende kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor 2023 yarışmacısı Alper Rende'nin hayatı ile ilgili detaylar;

ALPER RENDE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Alper Rende 16 Ekim 1995 tarihinde İzmit'te dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Beykent Üniversitesi Yazılım Bölümünde tamamladı. Rende, sosyal medyaya 2013'de ailesi ve arkadaşları ile video çekerek başladı.

İşte Alper Rende'nin hayatı

ALPER RENDE KİMDİR? Survivor 2023 fenomenler takımı yarışmacısı Alper Rende kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

ALPER RENDE KİMDİR?

Alper Rende 16 Ekim 1995 tarihinde İzmit'te dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Beykent Üniversitesi Yazılım Bölümünde tamamladı. Rende, sosyal medyaya 2013'de ailesi ve arkadaşları ile video çekerek başladı.

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ALPER RENDE KİMDİR? Survivor 2023 fenomenler takımı yarışmacısı Alper Rende kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

2016 yılında Türk Lokumu filminde rol aldıktan sonra 2017 yılında Oha Diyorum ve Çılgın Kolej filmlerinde rol almıştır. 2019'da ise Enes Batur Gerçek Kahraman ve Sar Başa filmlerinde rol aldı.

ALPER RENDE KİMDİR? Survivor 2023 fenomenler takımı yarışmacısı Alper Rende kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

2016-2018 yılları arası Mediakraft bünyesinde içerik hazırladıktan sonra 2018 yılında kendi kanalını açmıştır. 2020 yılında İzole isimli şarkısını çıkartmıştır.

ALPER RENDE KİMDİR? Survivor 2023 fenomenler takımı yarışmacısı Alper Rende kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

YouTube'da çektiği Kaçış isimli video serisinin özel bölümlerini dijital platformda yayımlarken diğer bölümleri ise kendi kanalından yayımlamaktadır.

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