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Haberler Keşfet Antalya'da deprem oldu! 24 Ocak 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Giriş Tarihi: 24.01.2023 10:37 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 10:46

Antalya'da deprem oldu! 24 Ocak 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Antalya Gazipaşa'da hissedilen sarsıntı sonrası vatandaşlar son depremlere listesini sorguluyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre ise Gazipaşa depremin şiddeti 3.9 belirlendi. Anlık olarak güncellenen listede ülkemizde meydana gelen depremin şiddeti ve derinliği kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediliyor. İşte 24 Ocak 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve Antalya depremi ile ilgili son durum

Antalya’da deprem oldu! 24 Ocak 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Az önce gelen son dakika haberine göre Antalya'da deprem oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre ise Antalya depremin şiddeti 3.9 belirlendi. Anlık olarak güncellenen listede ülkemizde meydana gelen depremin şiddeti ve derinliği kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediliyor. İşte 24 Ocak 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve Antalya depremi ile ilgili son durum

Antalya’da deprem oldu! 24 Ocak 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

ANTALYA DEPREMİ

#DEPREM

Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Akdeniz - [131.25 km] Gazipaşa (Antalya)
Tarih:2023-01-24
Saat:08:59:29 TSİ
Enlem:35.376 N
Boylam:31.324 E
Derinlik:6.39 km

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Antalya’da deprem oldu! 24 Ocak 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

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