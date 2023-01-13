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Haberler Keşfet Arka Sokaklar bu akşam var mı yok mu, neden yok? Arka Sokaklar bitti mi, yeni bölüm ne zaman? 13 Ocak Kanal D yayın akışı
Giriş Tarihi: 13.01.2023 16:26 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 16:26

Arka Sokaklar bu akşam var mı yok mu, neden yok? Arka Sokaklar bitti mi, yeni bölüm ne zaman? 13 Ocak Kanal D yayın akışı

Arka Sokaklar bu akşam var mı yok mu sorusu arama geçmişlerindeki yerini aldı. Zafer Ergin, Oya Okar, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu gibi isimleri buluşturan Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, bir süredir yeni bölümü ile ekranlara gelmiyor. Cuma akşamları izleyici karşısına çıkan fenomen yapımın çekimlerine ara verildiği açıklanmıştı. 45 gün dolmasına rağmen yapımdan bir açıklama gelmezken dizinin sevenleri Arka Sokaklar yeni bölüm tarihi için arama motorlarına yöneldi. Peki, Arka Sokaklar bu akşam var mı yok mu, neden yok? Arka Sokaklar bitti mi, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, 13 Ocak 2023 Kanal D yayın akışı

Arka Sokaklar bu akşam var mı yok mu, neden yok? Arka Sokaklar bitti mi, yeni bölüm ne zaman? 13 Ocak Kanal D yayın akışı

Kanal D'nin polisiye dizisi Arka Sokaklar, bir süredir ekranlarda yer almıyor. Geçtiğimiz ay her Cuma akşamı yayınlanan uzun soluklu dizinin çekimlerine 45 gün ara verildiği duyurulmuştu. Dizinin sıkı takipçileri, yapımın yeniden ne zaman ekranlarda olacağını merak ediyor. Hal böyleyken Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Arka Sokaklar bu akşam var mı yok mu sorusu 13 Ocak 2023 Kanal D yayın akışı ile yanıt buldu. Peki, Arka Sokaklar bugün var mı, yok mu, neden yok, bitti mi? İşte, 13 Ocak Kanal D yayın akışı ve Arka Sokaklar yeni bölüm tarihi

Arka Sokaklar bu akşam var mı yok mu, neden yok? Arka Sokaklar bitti mi, yeni bölüm ne zaman? 13 Ocak Kanal D yayın akışı

ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

13 Ocak 2023 Cuma tarihli Kanal D yayın akışına göz atan izleyiciler, dizi saatinde farklı bir yapım ile karşılaştı. Bu gelişme sonrası Arka Sokaklar dizisinin akıbeti ile ilgili araştırmalar hız kazandı.

13 Ocak Cuma Kanal D yayın akışına göre, Arka Sokaklar dizisi bu akşam da ekrana gelmeyecek.

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Arka Sokaklar bu akşam var mı yok mu, neden yok? Arka Sokaklar bitti mi, yeni bölüm ne zaman? 13 Ocak Kanal D yayın akışı

ARKA SOKAKLAR NEDEN YOK?

Yapımcı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı sebebi ile Arka Sokaklar dizisinin çekimlerine 45 gün ara verilmişti.

Arka Sokaklar yapım şirketi Erler Film, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kanal D'de 638 bölümdür (17 yıldır) aralıksız yayınlanan Arka Sokaklar dizisi yapımcısı Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle 45 gün yayına ara vermiştir. En kısa zamanda ekranlara geri dönecektir."

Bu nedenle uzun süredir ekranlarda olan yapım bu akşam da izleyici karşısında olmayacak.

Arka Sokaklar bu akşam var mı yok mu, neden yok? Arka Sokaklar bitti mi, yeni bölüm ne zaman? 13 Ocak Kanal D yayın akışı

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

En son 18 Kasım Cuma akşamı 638. bölümü ile izleyici karşısına çıkan Arka Sokaklar'ın yeni bölüm tarihi henüz belli olmadı.

Dizinin oyuncularından İlker İnanoğlu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Devam edeceğiz inşallah. Babamın sağlığıyla uğraşıyorduk. Kalça kemiği kırılmıştı. Şimdi eve geçti, sağlık durumu yavaş yavaş iyiye gittiği için devam edeceğiz" dedi.

Dizinin yeni bölümlerinin önümüzdeki haftalarda izleyicilerle buluşması bekleniyor.

Arka Sokaklar bu akşam var mı yok mu, neden yok? Arka Sokaklar bitti mi, yeni bölüm ne zaman? 13 Ocak Kanal D yayın akışı

13 OCAK 2023 KANAL D YAYIN AKIŞI

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Da Vinci Şifresi

23:00 Da Vinci Şifresi

02:00 Gelinim Mutfakta

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