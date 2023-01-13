Arka Sokaklar bu akşam var mı yok mu, neden yok? Arka Sokaklar bitti mi, yeni bölüm ne zaman? 13 Ocak Kanal D yayın akışı

Arka Sokaklar bu akşam var mı yok mu sorusu arama geçmişlerindeki yerini aldı. Zafer Ergin, Oya Okar, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu gibi isimleri buluşturan Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, bir süredir yeni bölümü ile ekranlara gelmiyor. Cuma akşamları izleyici karşısına çıkan fenomen yapımın çekimlerine ara verildiği açıklanmıştı. 45 gün dolmasına rağmen yapımdan bir açıklama gelmezken dizinin sevenleri Arka Sokaklar yeni bölüm tarihi için arama motorlarına yöneldi. Peki, Arka Sokaklar bu akşam var mı yok mu, neden yok? Arka Sokaklar bitti mi, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, 13 Ocak 2023 Kanal D yayın akışı…