Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Arka Sokaklar Mesut Komiser öldü mü, neden yok? Şevket Çoruh Arka Sokaklar’dan ayrıldı mı, neden?
Giriş Tarihi: 14.10.2022 16:49 Güncelleme Tarihi: 14.10.2022 17:00

Arka Sokaklar Mesut Komiser öldü mü, neden yok? Şevket Çoruh Arka Sokaklar’dan ayrıldı mı, neden?

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımları arasında yer alan Arka Sokaklar dizisi, 14 Ekim Cuma akşamı 17. sezonuyla izleyici karşısına çıkıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan polisiye türündeki dizide Mesut Komiser karakterine hayat veren Şevket Çoruh'un yeni sezonda yer almayacağı haberleri gündeme geldi. Hal böyleyken dizinin sıkı takipçileri, ''Arka Sokaklar Mesut Komiser öldü mü, diziden çıktı mı?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Arka Sokaklar Mesut Komiser öldü mü, neden yok? Şevket Çoruh Arka Sokaklar'dan ayrıldı mı, neden? İşte, konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler…

Arka Sokaklar Mesut Komiser öldü mü, neden yok? Şevket Çoruh Arka Sokaklar’dan ayrıldı mı, neden?

Kanal D'nin her cuma günü izleyicisiyle buluşturduğu uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, bu akşam yeni sezonu ile ekranlara dönüyor. Yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun üstlendiği polisiye türündeki dizi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Dizide 16 sezon boyunca Mesut Komiser karakterine hayat veren ve bu rolle özdeşleşen Şevket Çoruh'un yeni sezonda yer almayacağı belirtildi. Bunun üzerine dizinin sevenleri, konu ile ilgili bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Peki, Arka Sokaklar Mesut Komiser öldü mü, neden yok? Şevket Çoruh Arka Sokaklar'dan ayrıldı mı, neden? İşte Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i Şevket Çoruh'un konu ile ilgili açıklaması…

Arka Sokaklar Mesut Komiser öldü mü, neden yok? Şevket Çoruh Arka Sokaklar’dan ayrıldı mı, neden?

ARKA SOKAKLAR 17. SEZONU İLE DÖNÜYOR!

16 sezondur Kanal D'de yayınlanan polisiye dizi Arka Sokaklar, bu akşam 17. sezonu ile ekranlara dönüyor.

Zafer Ergin, İlker İnanoğlu, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar gibi isimleri buluşturan dizi, yeni oyuncularıyla izleyici karşısına çıkacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Arka Sokaklar Mesut Komiser öldü mü, neden yok? Şevket Çoruh Arka Sokaklar’dan ayrıldı mı, neden?

ARKA SOKAKLAR MESUT KOMİSER ÖLDÜ Mü?

En uzun soluklu diziler arasında yer alan Arka Sokaklar'ın sevilen karakteri Mesut Komiser ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Hatırlanacağı üzere dizinin 16. sezon finalinde Mesut komiser vurulmuştu.

5 yeni oyuncuyla izleyici karşısına çıkacak dizinin yeni sezonunda, karaktere hayat veren Şevket Çoruh yer almayacak.

Arka Sokaklar Mesut Komiser öldü mü, neden yok? Şevket Çoruh Arka Sokaklar’dan ayrıldı mı, neden?

Ancak dizi ekibi, Çoruh'un istediği an diziye dönebilmesi için karakteri 'öldürmeme' kararı aldı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yeni sezonda Mesut Komiser tedavi görüyor olarak gösterilecek. Böylece Çoruh istediği an diziye dönebilecek.

Ancak iddialara ilişkin henüz yapım ve Şevket Çoruh'tan resmi bir açıklama gelmedi.

Arka Sokaklar Mesut Komiser öldü mü, neden yok? Şevket Çoruh Arka Sokaklar’dan ayrıldı mı, neden?

ŞEVKET ÇORUH ARKA SOKAKLAR'DAN AYRILDI MI?

Cuma akşamları yayınlanan dizide 16 sezondur yer alan Şevket Çoruh, diziden ayrılma kararı aldı.

Çoruh, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile diziye veda ettiğini duyurdu. İşte Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i Şevket Çoruh'un açıklaması...

SON DAKİKA