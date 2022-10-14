Kanal D'nin her cuma günü izleyicisiyle buluşturduğu uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, bu akşam yeni sezonu ile ekranlara dönüyor. Yapımcılığını Türker İnanoğlu'nun üstlendiği polisiye türündeki dizi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Dizide 16 sezon boyunca Mesut Komiser karakterine hayat veren ve bu rolle özdeşleşen Şevket Çoruh'un yeni sezonda yer almayacağı belirtildi. Bunun üzerine dizinin sevenleri, konu ile ilgili bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Peki, Arka Sokaklar Mesut Komiser öldü mü, neden yok? Şevket Çoruh Arka Sokaklar'dan ayrıldı mı, neden? İşte Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i Şevket Çoruh'un konu ile ilgili açıklaması…