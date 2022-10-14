Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımları arasında yer alan Arka Sokaklar dizisi, 14 Ekim Cuma akşamı 17. sezonuyla izleyici karşısına çıkıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan polisiye türündeki dizide Mesut Komiser karakterine hayat veren Şevket Çoruh'un yeni sezonda yer almayacağı haberleri gündeme geldi. Hal böyleyken dizinin sıkı takipçileri, ''Arka Sokaklar Mesut Komiser öldü mü, diziden çıktı mı?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Arka Sokaklar Mesut Komiser öldü mü, neden yok? Şevket Çoruh Arka Sokaklar'dan ayrıldı mı, neden? İşte, konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler…