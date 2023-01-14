Aysu Keskin kimdir? 2023 Survivor ünlüler yarışmacısı Aysu Keskin kaç yaşında, nereli, mesleği nedir, boyu kaç?

Survivor yarışmacısı Aysu Keskin hayatı ve kariyeri ile araştırılmaya başlandı. TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2023 bu sezon çok farklı bir formatla izleyici karşısına çıkacak. Yeni sezonda ünlüler, gönüllüler ve fenomenler olmak üzere 3 takım kıyasıya rekabet edecek. Yarışmada Aysu Keskin ünlüler takımında performans sergileyecek. Güzel basketbolcu, daha önce Genç Milli Takım'da da yer almıştı. Peki, Aysu Keskin kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç? İşte, 2023 Survivor ünlüler yarışmacısı Aysu Keskin hakkında merak edilenler.