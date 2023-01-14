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Haberler Keşfet Aysu Keskin kimdir? 2023 Survivor ünlüler yarışmacısı Aysu Keskin kaç yaşında, nereli, mesleği nedir, boyu kaç?
Giriş Tarihi: 14.01.2023 16:39 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023 16:39

Aysu Keskin kimdir? 2023 Survivor ünlüler yarışmacısı Aysu Keskin kaç yaşında, nereli, mesleği nedir, boyu kaç?

Survivor yarışmacısı Aysu Keskin hayatı ve kariyeri ile araştırılmaya başlandı. TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2023 bu sezon çok farklı bir formatla izleyici karşısına çıkacak. Yeni sezonda ünlüler, gönüllüler ve fenomenler olmak üzere 3 takım kıyasıya rekabet edecek. Yarışmada Aysu Keskin ünlüler takımında performans sergileyecek. Güzel basketbolcu, daha önce Genç Milli Takım'da da yer almıştı. Peki, Aysu Keskin kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu ve kilosu kaç? İşte, 2023 Survivor ünlüler yarışmacısı Aysu Keskin hakkında merak edilenler.

Aysu Keskin kimdir? 2023 Survivor ünlüler yarışmacısı Aysu Keskin kaç yaşında, nereli, mesleği nedir, boyu kaç?

Aysu Keskin kimdir, kaç yaşında ve nereli soruları programın sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. TV8'in sevilen yarışma programı Survivor 2023 sezonuyla yarın akşam izleyici karşısına çıkıyor. Programda bu yıl performans gösterecek yarışmacılardan biri de Aysu Keskin oldu. Survivor Aysu, fiziksel gücün yanı sıra zekanın da ön planda olacağı yarışmada ünlüler takımında yer alıyor. Basketbolcu olan Aysu Keskin'in hangi takımda oynadığı merak ediliyor. Peki, Aysu Keskin kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? İşte, 2023 Survivor ünlüler yarışmacısı Aysu Keskin hayatı, boyu ve kilosu hakkında tüm bilgiler.

Aysu Keskin kimdir? 2023 Survivor ünlüler yarışmacısı Aysu Keskin kaç yaşında, nereli, mesleği nedir, boyu kaç?

AYSU KESKİN KİMDİR?

15 Mayıs 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Saadet Aysu Keskin, kariyerine 2013'te TED Ankara Kolejliler'de başladı.

Daha önce Genç Milli Takım formasını terleten Aysu Keskin, Uludağ Basket Nilüfer BSD formasını giyiyor.

Güzel basketbolcunun boyu 177 cm'dir.

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Aysu Keskin kimdir? 2023 Survivor ünlüler yarışmacısı Aysu Keskin kaç yaşında, nereli, mesleği nedir, boyu kaç?

Keskin bugüne kadar; TED Ankara Kolejliler, Ordu Spor Kulübü, Tosyalı Toyo Osmaniye, Samsun Basketbol İhtisas, Bursa BüyükŞehir Belediyesi Spor Kulübü, Edremit Belediyesi Gürespor Kulübü, Samsun Basketbol İhtisas, İzmit Belediye Spor Kulübü'nde oynadı.

Aysu Keskin kimdir? 2023 Survivor ünlüler yarışmacısı Aysu Keskin kaç yaşında, nereli, mesleği nedir, boyu kaç?

OYNADIĞI TAKIMLAR

TED Ankara Kolejliler (K)

Ordu Spor Kulübü

Tosyalı Toyo Osmaniye

Samsun Basketbol İhtisas

Aysu Keskin kimdir? 2023 Survivor ünlüler yarışmacısı Aysu Keskin kaç yaşında, nereli, mesleği nedir, boyu kaç?

Bursa BüyükŞehir Belediyesi Spor Kulübü

Edremit Belediyesi Gürespor Kulübü

Samsun Basketbol İhtisas

İzmir Belediye Spor Kulübü

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