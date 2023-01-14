Aysu Keskin kimdir? 2023 Survivor ünlüler yarışmacısı Aysu Keskin kaç yaşında, nereli, mesleği nedir, boyu kaç?

Aysu Keskin kimdir, kaç yaşında ve nereli soruları programın sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. TV8'in sevilen yarışma programı Survivor 2023 sezonuyla yarın akşam izleyici karşısına çıkıyor. Programda bu yıl performans gösterecek yarışmacılardan biri de Aysu Keskin oldu. Survivor Aysu, fiziksel gücün yanı sıra zekanın da ön planda olacağı yarışmada ünlüler takımında yer alıyor. Basketbolcu olan Aysu Keskin'in hangi takımda oynadığı merak ediliyor. Peki, Aysu Keskin kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? İşte, 2023 Survivor ünlüler yarışmacısı Aysu Keskin hayatı, boyu ve kilosu hakkında tüm bilgiler.