Bahar Sevda kimdir? Pelin Karahan kimdir, kaç yaşında, nereli, eşi kim? İşte oynadığı dizi ve filmler

BAHAR SEVDA KİMDİR? PELİN KARAHAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, EŞİ KİM?

16 Ekim 1984 Ankara doğumlu Vildan Pelin Karahan eğitimine Ankara Arı Koleji'nde başladı. Ankara Polis Koleji'ni bıraktıktan sonra eğitimine tekrar devam eden Pelin Karahan, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Turizm Otel İşletmeciliğinden mezun oldu. Dans ve taklit yeteneği olan Pelin Karahan ek iş için kaydolduğu Erberk Ajans ile işlere başladı. Ünlü yönetmen Çağan Irmak ile tanışan Pelin Karahan reklam çekimleriyle başladığı kariyerine Kavak Yelleri dizisiyle devam etti. Asıl çıkışını dizide hayat verdiği Aslı karakteriyle yapan Pelin Karahan ikinci evliliğini Bedri Güntay ile yaptı. Ali Demir ve Eyüp Can adında iki oğlu var.