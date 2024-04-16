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Bahar Sevda kimdir? Pelin Karahan kimdir, kaç yaşında, nereli, eşi kim? İşte oynadığı dizi ve filmler
Giriş Tarihi: 16.04.2024 15:34
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
15:34
Bahar Sevda kimdir? Pelin Karahan kimdir, kaç yaşında, nereli, eşi kim? İşte oynadığı dizi ve filmler
Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'a sürpriz bir isim konuk oluyor. Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya gibi oyuncuları kadrosunda buluşturan Bahar'ın bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünde başarılı oyuncu Pelin Karahan "Sevda" rolü ile kadroya dahil oldu. Güzel oyuncu böbrek yetmezliği olan bir kadına hayat verecek. Peki, Bahar dizisinde Sevda'sı Pelin Karahan kimdir, kaç yaşında, nereli, eşi kim?? İşte Pelin Karahan hayatı ve kariyeri hakkında tüm merak edilenler.