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Haberler Keşfet Bahar Sevda kimdir? Pelin Karahan kimdir, kaç yaşında, nereli, eşi kim? İşte oynadığı dizi ve filmler
Giriş Tarihi: 16.04.2024 15:34 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 15:34

Bahar Sevda kimdir? Pelin Karahan kimdir, kaç yaşında, nereli, eşi kim? İşte oynadığı dizi ve filmler

Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'a sürpriz bir isim konuk oluyor. Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya gibi oyuncuları kadrosunda buluşturan Bahar'ın bu akşam ekrana gelecek yeni bölümünde başarılı oyuncu Pelin Karahan "Sevda" rolü ile kadroya dahil oldu. Güzel oyuncu böbrek yetmezliği olan bir kadına hayat verecek. Peki, Bahar dizisinde Sevda'sı Pelin Karahan kimdir, kaç yaşında, nereli, eşi kim?? İşte Pelin Karahan hayatı ve kariyeri hakkında tüm merak edilenler.

Bahar Sevda kimdir? Pelin Karahan kimdir, kaç yaşında, nereli, eşi kim? İşte oynadığı dizi ve filmler

Güzel oyuncu Pelin Karahan hayatı ve kariyeri ile araştırılıyor. Salı akşamlarının sevilen dizisi Bahar'ın oyuncu kadrosuna dahil olan Karahan, böbrek nakli bekleyen Sevda rolüne hayat verecek. Demet Evgar'ın canlandırdığı Bahar ise kendisi gibi nakil ameliyatı olacak Sevda'ya destek olurken, geçirdiği zorlu hastalık süreciyle de yeniden yüzleşecek. Peki, Bahar Sevda kimdir? Pelin Karahan kimdir, kaç yaşında, nereli, eşi kim? İşte Pelin Karahan'ın oynadığı dizi ve filmler.

Bahar Sevda kimdir? Pelin Karahan kimdir, kaç yaşında, nereli, eşi kim? İşte oynadığı dizi ve filmler

BAHAR YENİ BÖLÜMLERİ İLE SHOW TV'DE!

Neslihan Yeşilyurt'un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu Ayça Üzüm'ün kaleme aldığı, MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Uygar Özçelik ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

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Bahar Sevda kimdir? Pelin Karahan kimdir, kaç yaşında, nereli, eşi kim? İşte oynadığı dizi ve filmler

PELİN KARAHAN, "BAHAR" DİZİSİNE KONUK OLUYOR

Uzun bir süredir ekrandan uzak kalan Pelin Karahan, "Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?" dizisine konuk oluyor.

Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak, Buğra Gülsoy ve Ecem Özkaya gibi önemli isimleri bir araya getiren dizide Pelin Karahan, 2 bölüm boyunca Sevda isimli karaktere hayat verecek.

Karahan'ın karakteri, böbrek nakli olan bir kadını yansıtacak.

Bahar Sevda kimdir? Pelin Karahan kimdir, kaç yaşında, nereli, eşi kim? İşte oynadığı dizi ve filmler

Bahar, kendisi gibi nakil ameliyatı olacak Sevda'ya destek olurken, geçirdiği zorlu hastalık süreciyle de yeniden yüzleşecek.

Bahar Sevda kimdir? Pelin Karahan kimdir, kaç yaşında, nereli, eşi kim? İşte oynadığı dizi ve filmler

BAHAR SEVDA KİMDİR? PELİN KARAHAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, EŞİ KİM?

16 Ekim 1984 Ankara doğumlu Vildan Pelin Karahan eğitimine Ankara Arı Koleji'nde başladı. Ankara Polis Koleji'ni bıraktıktan sonra eğitimine tekrar devam eden Pelin Karahan, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Turizm Otel İşletmeciliğinden mezun oldu. Dans ve taklit yeteneği olan Pelin Karahan ek iş için kaydolduğu Erberk Ajans ile işlere başladı. Ünlü yönetmen Çağan Irmak ile tanışan Pelin Karahan reklam çekimleriyle başladığı kariyerine Kavak Yelleri dizisiyle devam etti. Asıl çıkışını dizide hayat verdiği Aslı karakteriyle yapan Pelin Karahan ikinci evliliğini Bedri Güntay ile yaptı. Ali Demir ve Eyüp Can adında iki oğlu var.

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