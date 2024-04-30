Bilim insanlarından açıklama: "Bu besin kalbi 20 yıl gençleştiriyor"! Bunu yiyenin damarları baştan aşağı yenileniyor...

Kalbinizdeki "saati geriye sarmanın" basit yolları bulunuyor. Üstelik bu formül, kalp hastalığı riskinizi azaltabilecek yiyecekleri diyetinize dahil etmek kadar kolay. Emory Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, basit bir diyet değişikliği, kalp krizi ölümlerinin %50'sinden fazlasını önleyebilir. İşte bunun cevabını sunan o besinler...



