Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Keşfet Bilim insanlarından açıklama: "Bu besin kalbi 20 yıl gençleştiriyor"! Bunu yiyenin damarları baştan aşağı yenileniyor...
Giriş Tarihi: 30.04.2024 15:05 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 15:05

Bilim insanlarından açıklama: "Bu besin kalbi 20 yıl gençleştiriyor"! Bunu yiyenin damarları baştan aşağı yenileniyor...

CDC (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi) yaptığı son araştırmalarda, birçok yetişkinin gerçek yaşlarından yedi yaş daha büyük bir "kalp yaşı" olduğunu keşfetti. Yapılan araştırmalar, yüksek tansiyon, obezite, sigara ve diyabet gibi risk faktörlerine dayanarak kalp yaşlarının kadın ve erkeklerde oldukça yüksek olduğunu gösterdi. Peki kalbi gençleştirmek için ne yapılmalı? İşte cevabı...

Bilim insanlarından açıklama: Bu besin kalbi 20 yıl gençleştiriyor! Bunu yiyenin damarları baştan aşağı yenileniyor...

Kalbinizdeki "saati geriye sarmanın" basit yolları bulunuyor. Üstelik bu formül, kalp hastalığı riskinizi azaltabilecek yiyecekleri diyetinize dahil etmek kadar kolay. Emory Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, basit bir diyet değişikliği, kalp krizi ölümlerinin %50'sinden fazlasını önleyebilir. İşte bunun cevabını sunan o besinler...

Bilim insanlarından açıklama: Bu besin kalbi 20 yıl gençleştiriyor! Bunu yiyenin damarları baştan aşağı yenileniyor...

EDAMAME

Edamame en güçlü kalp koruyan besinlerden biri. Çünkü magnezyum, potasyum ve folat içerir. Bu besinler kan basıncını düşürür ve kalp sağlığını korur, bu da kalp hastalığı riskini azaltır.


GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bilim insanlarından açıklama: Bu besin kalbi 20 yıl gençleştiriyor! Bunu yiyenin damarları baştan aşağı yenileniyor...

Vücudun düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) reseptörleri üretme kapasitesini artıran lif, kalbi korur ve "kötü" kolesterolü kandan adeta çeker. Ek olarak, edamame bu konuda harika bir kaynaktır.

Bilim insanlarından açıklama: Bu besin kalbi 20 yıl gençleştiriyor! Bunu yiyenin damarları baştan aşağı yenileniyor...

Leeds Üniversitesi araştırmacıları, tüketilen her yedi gram lif için kalp hastalığı riskinin önemli ölçüde düşük olduğunu keşfettiler.

Bilim insanlarından açıklama: Bu besin kalbi 20 yıl gençleştiriyor! Bunu yiyenin damarları baştan aşağı yenileniyor...

ROOIBOS ÇAYI

Penn State Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, stresli durumlara kötü tepki veren insanların vücutlarında daha fazla iltihaplanma olduğunu ve obeziteyle, diyabet, kanser ve kalp hastalığı gibi hastalıklarla doğrudan bağlantılı olduğunu buldu.
SON DAKİKA