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Bilim insanlarından açıklama: "Bu besin kalbi 20 yıl gençleştiriyor"! Bunu yiyenin damarları baştan aşağı yenileniyor...
Giriş Tarihi: 30.04.2024 15:05
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
15:05
Bilim insanlarından açıklama: "Bu besin kalbi 20 yıl gençleştiriyor"! Bunu yiyenin damarları baştan aşağı yenileniyor...
CDC (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi) yaptığı son araştırmalarda, birçok yetişkinin gerçek yaşlarından yedi yaş daha büyük bir "kalp yaşı" olduğunu keşfetti. Yapılan araştırmalar, yüksek tansiyon, obezite, sigara ve diyabet gibi risk faktörlerine dayanarak kalp yaşlarının kadın ve erkeklerde oldukça yüksek olduğunu gösterdi. Peki kalbi gençleştirmek için ne yapılmalı? İşte cevabı...