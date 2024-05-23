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BİM'e yaz geldi, plaj ürünleri raflarda! Şişme bot, katlanır şezlong, deniz şortu... İşte 24 Mayıs 2024 BİM aktüel kataloğu yayında
Giriş Tarihi: 23.05.2024 15:43
Güncelleme Tarihi: 23.05.2024
15:43
BİM aktüel ürünler kataloğu 24 Mayıs 2024 yayınlandı. Dev market zinciri yazı getirdi, deniz sezonunu açtı! 24 Mayıs Cuma günü müşterilerin beğenisine sunulacak indirimli ürünler arasında plaj ürünleri yer aldı. Katlanır şezlong, deniz şortu, plaj havlusu, plaj şemsiyesi ve daha onlarca ürün raflarda yerini alacak. 4 kişilik 480 kg taşıma kapasiteli ve 5 kişilik 600 kg taşıma kapasiteli şişme botlar, mağazalarda alıcılarını bekliyor olacak. Peki, bu hafta BİM aktüel ürünlerde başka hangi fırsatlar yer alıyor? İşte 24 Mayıs 2024 tarihli BİM aktüel kataloğu ve haftanın indirimli ürünleri...