BİM’e yaz geldi, plaj ürünleri raflarda! Şişme bot, katlanır şezlong, deniz şortu... İşte 24 Mayıs 2024 BİM aktüel kataloğu yayında

BİM, aktüel ürünler kategorisi ile yazı getirdi! 24 Mayıs 2024 tarihli BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her Salı ve Cuma raflarını indirimli ürünlerle yenileyen dev market zinciri, bu hafta plaj ürünleri satışa çıkardı. 4 kişilik 480 kg taşıma kapasiteli şişme bot 5,499 TL, 5 kişilik 600 kg taşıma kapasiteli şişme bot ise 6,999 TL'lik satış fiyatıyla Cuma günü alıcısıyla buluşacak. Öte yandan diğer indirimli ürünleri incelemek isteyen alışveriş severler, BİM aktüel ürünler kataloğu araştırmasına çıktı. İşte 24 Mayıs 2024 Cuma günü mağazalarda yer alacak BİM aktüel kataloğu indirimli ürünleri ve tüm detaylar...