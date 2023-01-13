Haberler Keşfet Doya Doya Moda kim elendi, kim kazandı? Doya Doya Moda diskalifiye olan yarışmacılar kimler?

Giriş Tarihi: 13.01.2023 12:35 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 12:36

Doya Doya Moda diskalifiye şoku 5 yarışmacıyı vuruyor. "Yarışmacı arkadaşımın düğününe gidiyorum." konseptiyle hafta finaline katılan yarışmacılardan Su, fragmanda belirtildiği üzere yarışmadan diskalifiye ediliyor. Bu sebeple programın takipçileri "Doya Doya Moda kim elendi, haftanın birincisi kim oldu?" sorularına yanıt arıyor. 13 Ocak 2023 tarihli bölümde yaşananlar, program tarihine geçecek. Peki, Doya Doya Moda diskalifiye olan yarışmacılar kimler? Doya Doya Moda kim elendi, hangi yarışmacı? İşte detaylar…