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Haberler Keşfet Doya Doya Moda kim elendi, kim kazandı? Doya Doya Moda diskalifiye olan yarışmacılar kimler?
Giriş Tarihi: 13.01.2023 12:35 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 12:36

Doya Doya Moda kim elendi, kim kazandı? Doya Doya Moda diskalifiye olan yarışmacılar kimler?

Doya Doya Moda diskalifiye şoku 5 yarışmacıyı vuruyor. "Yarışmacı arkadaşımın düğününe gidiyorum." konseptiyle hafta finaline katılan yarışmacılardan Su, fragmanda belirtildiği üzere yarışmadan diskalifiye ediliyor. Bu sebeple programın takipçileri "Doya Doya Moda kim elendi, haftanın birincisi kim oldu?" sorularına yanıt arıyor. 13 Ocak 2023 tarihli bölümde yaşananlar, program tarihine geçecek. Peki, Doya Doya Moda diskalifiye olan yarışmacılar kimler? Doya Doya Moda kim elendi, hangi yarışmacı? İşte detaylar…

Doya Doya Moda kim elendi, kim kazandı? Doya Doya Moda diskalifiye olan yarışmacılar kimler?

"Doya Doya Moda kim elendi, kim kazandı?" sorusu yanıt arıyor. Dünün kazananı Melike olurken, puan durumuna göre çekişme devam ediyor. Yeni bölüm fragmanında beş yarışmacının diskalifiye olması konuşuluyor. Peki, Doya Doya Moda diskalifiye olan yarışmacılar kimler? İşte Doya Doya Moda haftanın birincisi ve elenen isimler

Doya Doya Moda kim elendi, kim kazandı? Doya Doya Moda diskalifiye olan yarışmacılar kimler?

DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Yarışmacı arkadaşımın düğününe gidiyorum konsepti sonucu haftanın kazananı belli olmadı.

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Doya Doya Moda kim elendi, kim kazandı? Doya Doya Moda diskalifiye olan yarışmacılar kimler?

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da 5 kişinin diskalifiye olacağı konuşuluyor. Elenen isim belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğim.

Doya Doya Moda kim elendi, kim kazandı? Doya Doya Moda diskalifiye olan yarışmacılar kimler?

KİM DİSKALİFİYE OLDU?

Fragmanda Özlem'in dolabı kırdığı görülüyorken, Gülşah Saraçoğlu beş yarışmacının diskalifiye edildiğini açıklıyor.

Doya Doya Moda kim elendi, kim kazandı? Doya Doya Moda diskalifiye olan yarışmacılar kimler?

DOYA DOYA MODA DÜNÜN KAZANANI KİM?

Dün Melike kazandı.

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