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Haberler Keşfet Dünyanın en büyük asansörü! Aynı anda bakın kaç kişiyi taşıyabiliyor: Kullanıldığı ülke ise şaşırtmadı...
Giriş Tarihi: 18.04.2024 14:18 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 14:27

Dünyanın en büyük asansörü! Aynı anda bakın kaç kişiyi taşıyabiliyor: Kullanıldığı ülke ise şaşırtmadı...

Yaklaşık bir stüdyo daire büyüklüğündeki dünyanın en büyük yolcu asansörü 16 ton ağırlığında, 9 çelik kabloyla destekleniyor ve aynı anda 235 kişiye kadar hizmet verebiliyor. Sosyal medyada gündem olan asansör, herkesin dikkatini çekti. İşte ayrıntılar...

Dünyanın en büyük asansörü! Aynı anda bakın kaç kişiyi taşıyabiliyor: Kullanıldığı ülke ise şaşırtmadı...

2022 yılında Finlandiyalı asansör şirketi KONE, Hindistan'ın Mumbai kentindeki Jio Dünya Merkezi binasının içine dünyanın en büyük yolcu asansörünü kurdu.

Dünyanın en büyük asansörü! Aynı anda bakın kaç kişiyi taşıyabiliyor: Kullanıldığı ülke ise şaşırtmadı...

Son teknolojiye sahip kongre merkezindeki düğünlere veya sergilere katılan büyük gruplara hitap etmek üzere tasarlanan bu tasarım ve mühendislik harikası, 25,78 metrekare büyüklüğünde olup oldukça iyi bir manzaraya sahip.

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Dünyanın en büyük asansörü! Aynı anda bakın kaç kişiyi taşıyabiliyor: Kullanıldığı ülke ise şaşırtmadı...

Dünyanın en büyük yolcu asansörü, 18 büyük makara, 9 çelik kablo ve çelik kolonlar üzerine sabitlenmiş raylardan oluşan bir makara kiriş sistemi üzerine kurulmuş durumda.

Dünyanın en büyük asansörü! Aynı anda bakın kaç kişiyi taşıyabiliyor: Kullanıldığı ülke ise şaşırtmadı...

Bu asansör, dört panelli cam kapıya, panoramik manzaralar sunan cam duvarlara ve kristallerle süslenmiş bir tavana sahip.

Dünyanın en büyük asansörü! Aynı anda bakın kaç kişiyi taşıyabiliyor: Kullanıldığı ülke ise şaşırtmadı...

Rekortmen asansör, saniyede 1 metre hızla yalnızca beş kat arasında seyahat etmesine rağmen, yolcuların dinlenebileceği iki konforlu kanepeye de sahip.

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