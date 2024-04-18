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Dünyanın en büyük asansörü! Aynı anda bakın kaç kişiyi taşıyabiliyor: Kullanıldığı ülke ise şaşırtmadı...
Giriş Tarihi: 18.04.2024 14:18
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024
14:27
Dünyanın en büyük asansörü! Aynı anda bakın kaç kişiyi taşıyabiliyor: Kullanıldığı ülke ise şaşırtmadı...
Yaklaşık bir stüdyo daire büyüklüğündeki dünyanın en büyük yolcu asansörü 16 ton ağırlığında, 9 çelik kabloyla destekleniyor ve aynı anda 235 kişiye kadar hizmet verebiliyor. Sosyal medyada gündem olan asansör, herkesin dikkatini çekti. İşte ayrıntılar...