Haberler Keşfet E-Okul ne zaman kapanıyor, not girişleri kapandı mı? MEB VBS öğretmenlere not girişi ne zaman kapanacak?

Giriş Tarihi: 13.01.2023 10:44 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 10:45

Karnelerin verileceği tarihin yaklaşmasıyla birlikte öğretmenler e-Okul sistemine son not girişlerini yapmaya başladı. Bilindiği üzere bu sistem karnelerin verileceği tarihten birkaç gün önce kapanıyor. Bu kapsamda "E-Okul ne zaman kapanıyor, not girişleri kapandı mı?" soruları yanıt aramaya başladı. Dönem sonunda yoğunluk nedeniyle bazı zamanlar sisteme girişlerde aksaklıklar da yaşandığı kaydediliyor. Peki, E-Okul ne zaman kapanıyor, not girişleri kapandı mı? İşte o tarih ve detaylar.