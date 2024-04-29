Gelinim Mutfakta 29 Nisan çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi kim oldu? İşte Gelinim Mutfakta günün puan tablosu

Günün birincisi olan isim Nursel Ergin tarafından açıklanıyor. En yüksek puanını alan yarışmacı çeyrek altının sahibi olacak. Yeşim, Seda, Damla ve yarışmaya yeni dahil olan isimle birlikte birincilik yarışı kızıştı. Peki, 29 Nisan Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? İşte, Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu...