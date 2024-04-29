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Haberler Keşfet Gelinim Mutfakta 29 Nisan çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi kim oldu? İşte Gelinim Mutfakta günün puan tablosu
Giriş Tarihi: 29.04.2024 11:45 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 11:45

Gelinim Mutfakta 29 Nisan çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi kim oldu? İşte Gelinim Mutfakta günün puan tablosu

Gündüz kuşağının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da kıyasıya rekabet hız kesmeden devam ediyor. Kanal D ekranlarında yayımlanan formatta haftanın ilk gününde kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altının sahibi olan gelin araştırılıyor. Yarışmanın sıkı takipçileri sonucu heyecanla takip ediyor. Peki, 29 Nisan Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi kim oldu? İşte yanıtı…

Gelinim Mutfakta 29 Nisan çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi kim oldu? İşte Gelinim Mutfakta günün puan tablosu

Günün birincisi olan isim Nursel Ergin tarafından açıklanıyor. En yüksek puanını alan yarışmacı çeyrek altının sahibi olacak. Yeşim, Seda, Damla ve yarışmaya yeni dahil olan isimle birlikte birincilik yarışı kızıştı. Peki, 29 Nisan Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? İşte, Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu...

Gelinim Mutfakta 29 Nisan çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi kim oldu? İşte Gelinim Mutfakta günün puan tablosu

GELİNİM MUTFAKTA 29 NİSAN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

4 farklı gelinin kayınvalideleriyle beraber yarıştığı yarışma Nursel Ergin'in sunumuyla hafta içi her gün Kanal D'de yayımlanıyor.

Haftanın ilk gününde en yüksek puanını alan geline çeyrek altın verilecek.

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Gelinim Mutfakta 29 Nisan çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi kim oldu? İşte Gelinim Mutfakta günün puan tablosu

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta 1376. Bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı!

Gün toplamında gelinlerden en yüksek puanı alan ve çeyrek altını kazanan isim henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimize eklenecektir.

Gelinim Mutfakta 29 Nisan çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi kim oldu? İşte Gelinim Mutfakta günün puan tablosu

GELİNİM MUTFAKTA 29 NİSAN 2024 PUAN DURUMU

YEŞİM
SEDA
DAMLA

Gelinim Mutfakta 29 Nisan çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi kim oldu? İşte Gelinim Mutfakta günün puan tablosu

GEÇEN HAFTA 10 ALTIN BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta hafta finalinde 10 altın bilezik sahibini buldu. Gelin ve kayınvalidelerin birlikte mücadele ettiği yarışmada geçtiğimiz hafta bilezikleri kazanan geni DAMLA oldu!

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