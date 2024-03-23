Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Keşfet GÖNÜL DAĞI 133. BÖLÜM FRAGMANI | Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?
Giriş Tarihi: 23.03.2024 23:27 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 23:27

GÖNÜL DAĞI 133. BÖLÜM FRAGMANI | Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Gönül Dağı 133. Bölüm fragmanı heyecanı başladı. Başrollerinde Berk Atan, Melis Sevinç, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Hazal Çağlar'ı buluşturan dizide son bölümünde amcaoğulları deprem çalışması ile ilgili yazılım sistemi geliştirmeye karar vermiş, Kaya Ailesi gelini olarak Selma ise, ilk iftar yemeğine bütün aileyi misafir etmişti. Peki, Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, yeni ve son bölüme dair detaylar.

GÖNÜL DAĞI 133. BÖLÜM FRAGMANI | Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak soruları yayınlanan son bölümün ardından gündeme geldi. Berk Atan, Melis Sevinç, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Hazal Çağlar'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı yapımda her hafta heyecanın dozu katbekat artarken Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı ile gelecek haftadan ilk kareler seyircisiyle buluşuyor. İşte, Gönül Dağı 133. bölüm fragmanı ve son bölüme dair merak edilenler.

GÖNÜL DAĞI 133. BÖLÜM FRAGMANI | Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE

23 Mart Cumartesi günü yayınlanan bölümü izlemek için:

https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
GÖNÜL DAĞI 133. BÖLÜM FRAGMANI | Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

GÖNÜL DAĞI 133. BÖLÜM FRAGMANI
Gönül Dağı 133. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimize eklenecektir.

GÖNÜL DAĞI 133. BÖLÜM FRAGMANI | Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

GÖNÜL DAĞI 132. BÖLÜM KONUSU

Amcaoğulları deprem çalışması ile ilgili yazılım sistemi geliştirmeye karar verir. Yazılım sistemini kurmaya çalışırken zorluk yaşayan amcaoğulları ne yapacaktır?

GÖNÜL DAĞI 133. BÖLÜM FRAGMANI | Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Kaya Ailesi gelini olarak Selma, ilk iftar yemeğine bütün aileyi misafir edecektir. İftar hazırlığı sırasında neler olacaktır?

SON DAKİKA