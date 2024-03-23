GÖNÜL DAĞI 133. BÖLÜM FRAGMANI | Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak soruları yayınlanan son bölümün ardından gündeme geldi. Berk Atan, Melis Sevinç, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Hazal Çağlar'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı yapımda her hafta heyecanın dozu katbekat artarken Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı ile gelecek haftadan ilk kareler seyircisiyle buluşuyor. İşte, Gönül Dağı 133. bölüm fragmanı ve son bölüme dair merak edilenler.