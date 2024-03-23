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GÖNÜL DAĞI 133. BÖLÜM FRAGMANI | Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?
Giriş Tarihi: 23.03.2024 23:27
Güncelleme Tarihi: 23.03.2024
23:27
Gönül Dağı 133. Bölüm fragmanı heyecanı başladı. Başrollerinde Berk Atan, Melis Sevinç, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Hazal Çağlar'ı buluşturan dizide son bölümünde amcaoğulları deprem çalışması ile ilgili yazılım sistemi geliştirmeye karar vermiş, Kaya Ailesi gelini olarak Selma ise, ilk iftar yemeğine bütün aileyi misafir etmişti. Peki, Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, yeni ve son bölüme dair detaylar.