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Haberler Keşfet İbn-i Sina'nın mermer gibi cilt reçetesi! Hürrem Sultan'ın da güzellik sırrı buymuş meğer...
Giriş Tarihi: 20.04.2024 13:05 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 13:09

İbn-i Sina'nın mermer gibi cilt reçetesi! Hürrem Sultan'ın da güzellik sırrı buymuş meğer...

Her daim canlı bir cilde sahip olmak, kadın veya erkek fark etmeksizin herkesin en çok istediği şeylerden biri. Fakat hem çevresel faktörler hem de çeşitli genetik etkenler sebebiyle hemen herkes, belli dönemlerde bu konuda sıkıntılar yaşayabiliyor. Bu sorunlarla mücadele etmek için İbn-i Sina'nın yüzlerce yıl önce verdiği reçete ise hala güncelliğini koruyor. Tıbbın babası olarak bilinen İbn-i Sina'nın bu tarifi, aynı zamanda Hürrem Sultan'ın da güzellik sırrı olduğu söylentiler arasında. İşte o yöntem...

İbn-i Sina’nın mermer gibi cilt reçetesi! Hürrem Sultan’ın da güzellik sırrı buymuş meğer...

Altın Çağ'ın en önemli hekimi olan ve tıp tarihinin en büyük isimlerinden biri olan İbn-i Sina, çalışmalarıyla dünya tıp tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır. Aradan geçen yüzlerce yıla rağmen, hala önerilerinin ve tedavilerinin modern tıpta kullanılması ile öne çıkıyor.

İbn-i Sina’nın mermer gibi cilt reçetesi! Hürrem Sultan’ın da güzellik sırrı buymuş meğer...

"Polimerik erken tıbbın babası" olarak da anılan İbn-i Sina, sağlıklı bir yaşam için gereken birçok tüyo vermiş, aynı zamanda hem hastalıklara çare olabilecek hem de erken yaşlamaya karşı önemli reçeteler sunmuştur.



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İbn-i Sina’nın mermer gibi cilt reçetesi! Hürrem Sultan’ın da güzellik sırrı buymuş meğer...

Neredeyse bin yıl kadar önce yazdığı Tıp Kanunu adlı metinde, birçok tavsiyede bulunmuş ve bu kitap, aynı zamanda modern tıbbın en önemli kaynaklarından biri haline gelmiştir. Bu tüyolarından bazıları ise cilt bakımı ve güzellik tavsiyeleri ile ilişkiliydi.

İbn-i Sina’nın mermer gibi cilt reçetesi! Hürrem Sultan’ın da güzellik sırrı buymuş meğer...

Bu kaynakta, sağlıklı bir cildin en iyi yönünün "doğal kaynaklar" olduğunu gösteren İbn-i Sina, cilt bakımı ve temizliğinde bu kaynaklardan faydalanılması gerektiğini vurguluyor.

İbn-i Sina’nın mermer gibi cilt reçetesi! Hürrem Sultan’ın da güzellik sırrı buymuş meğer...

Hatta bu tariflerin o kadar etkili olduğu düşünülüyor ki, Osmanlı'nın güzelliği dillere desten sultanı Hürrem Sultan'ın da bu reçetelerden faydalandığı belirtiliyor. İşte İbn-i Sina'nın yüzyıllık cam cilt reçetesi ile güzellik sırları...

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