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İbn-i Sina'nın mermer gibi cilt reçetesi! Hürrem Sultan'ın da güzellik sırrı buymuş meğer...
Giriş Tarihi: 20.04.2024 13:05
Güncelleme Tarihi: 20.04.2024
13:09
İbn-i Sina'nın mermer gibi cilt reçetesi! Hürrem Sultan'ın da güzellik sırrı buymuş meğer...
Her daim canlı bir cilde sahip olmak, kadın veya erkek fark etmeksizin herkesin en çok istediği şeylerden biri. Fakat hem çevresel faktörler hem de çeşitli genetik etkenler sebebiyle hemen herkes, belli dönemlerde bu konuda sıkıntılar yaşayabiliyor. Bu sorunlarla mücadele etmek için İbn-i Sina'nın yüzlerce yıl önce verdiği reçete ise hala güncelliğini koruyor. Tıbbın babası olarak bilinen İbn-i Sina'nın bu tarifi, aynı zamanda Hürrem Sultan'ın da güzellik sırrı olduğu söylentiler arasında. İşte o yöntem...