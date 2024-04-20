İbn-i Sina’nın mermer gibi cilt reçetesi! Hürrem Sultan’ın da güzellik sırrı buymuş meğer...

Neredeyse bin yıl kadar önce yazdığı Tıp Kanunu adlı metinde, birçok tavsiyede bulunmuş ve bu kitap, aynı zamanda modern tıbbın en önemli kaynaklarından biri haline gelmiştir. Bu tüyolarından bazıları ise cilt bakımı ve güzellik tavsiyeleri ile ilişkiliydi.