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İŞKUR 123.957 işçi alımı e-şubede! Büro memuru, güvenlik görevlisi, şoför, market çalışanı...
Giriş Tarihi: 18.04.2024 15:19
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024
15:19
İŞKUR 123.957 işçi alımı e-şubede! Büro memuru, güvenlik görevlisi, şoför, market çalışanı...
İŞKUR 123.957 işçi alımı ile gündemde. KPSS şartsız personel alımında büro memuru, güvenlik görevlisi, şoför, market çalışanı, kasiyer, elektrikçi gibi birçok alan bulunuyor. Açık iş ilanları sayfasından görüntülenen pozisyonların yanı sıra kamuda açılan ilanlar da adayların radarına girmiş durumda. Tek yapılması gereken e-şubede hesap açmak. İşte, İŞKUR personel alımı başvuru ilanları...