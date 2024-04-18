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Haberler Keşfet İŞKUR 123.957 işçi alımı e-şubede! Büro memuru, güvenlik görevlisi, şoför, market çalışanı...
Giriş Tarihi: 18.04.2024 15:19 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 15:19

İŞKUR 123.957 işçi alımı e-şubede! Büro memuru, güvenlik görevlisi, şoför, market çalışanı...

İŞKUR 123.957 işçi alımı ile gündemde. KPSS şartsız personel alımında büro memuru, güvenlik görevlisi, şoför, market çalışanı, kasiyer, elektrikçi gibi birçok alan bulunuyor. Açık iş ilanları sayfasından görüntülenen pozisyonların yanı sıra kamuda açılan ilanlar da adayların radarına girmiş durumda. Tek yapılması gereken e-şubede hesap açmak. İşte, İŞKUR personel alımı başvuru ilanları...

İŞKUR 123.957 işçi alımı e-şubede! Büro memuru, güvenlik görevlisi, şoför, market çalışanı...

İŞKUR işçi personel alımı için e-şube ekranına başvuran adaylar açık iş ilanları sekmesinden ikamet ettikleri bölgeye ve branşlarına uygun pozisyonu seçebiliyor. Türkiye İş Kurumu üzerinden aktif iş arayan olarak görünmek oldukça önemli. İşte, İŞKUR 123.957 işçi alımı ilanları...

İŞKUR 123.957 işçi alımı e-şubede! Büro memuru, güvenlik görevlisi, şoför, market çalışanı...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) işçi ve işvereni bir araya getiriyor. Sürekli güncellenen sistemiyle aktif olarak iş ilanlarını gösteren sistemde aktif iş arayan olarak görünmek mümkün.

Sistemde tam 123.957 açık pozisyon bulunuyor.

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İŞKUR 123.957 işçi alımı e-şubede! Büro memuru, güvenlik görevlisi, şoför, market çalışanı...

Büro memuru, güvenlik görevlisi, şoför, market çalışanı, garson, temizlik görevlisi en çok kontenjanın olduğu meslek grupları arasında yer alırken özellikle zanaat odaklı olan kaynak, mobilya, paketleme işlerinde de birçok açık iş ilanı bulunuyor.

İŞKUR 123.957 işçi alımı e-şubede! Büro memuru, güvenlik görevlisi, şoför, market çalışanı...

İŞKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ADIMLARI

  • Kendinize uygun meslek, pozisyon ve şehri seçerek arama yapın.
  • Öğrenim durumunuzu sisteme işleyin.
  • Açık iş ilanlarından birini seçin ve başvuru şartlarını kontrol edin.

İŞKUR 123.957 işçi alımı e-şubede! Büro memuru, güvenlik görevlisi, şoför, market çalışanı...
  • Özel bir durumunuz varsa belirtin.
  • Size en uygun iş ilanına başvurunuzu gönderin.
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