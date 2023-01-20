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Haberler Keşfet Jandarma Astsubay alımı sonuçları 2023: 1680 Jandarma Astsubay alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 20.01.2023 23:07 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023 23:07

Jandarma Astsubay alımı sonuçları 2023: 1680 Jandarma Astsubay alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Jandarma astsubay alımı sonuçları 2023 için heyecan dorukta. Boş kadrolarda görevlendirilmek üzere 1680 sözleşmeli astsubay alımının gerçekleştirileceği biliniyor. 15 Ocak'ta sona eren başvuru işlemlerinin ardından olumlu değerlendirilen başvurulardan KPSS puanlarına göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralama yapılacak ve kontenjan miktarı 10 katı kadar aday sınavlara katılabilecek. Peki; 1680 Jandarma Astsubay alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Jandarma Astsubay alımı sonuçları 2023 bilgileri.

Jandarma Astsubay alımı sonuçları 2023: 1680 Jandarma Astsubay alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki boş kadrolarda görevlendirmek üzere 1680 muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alımı gerçekleştirilecek. Başvurular 30 Aralık 2022 ile 15 Ocak 2023 tarihleri arasında alındı. Şimdi işlemlerini tamamlayan binlerce aday "1680 Jandarma Astsubay alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Jandarma astsubay alımı sonuçları kurumun resmi internet sitesi üzerinden e-Devlet giriş sayfasıyla sorgulanabilecek. İşte Jandarma Astsubay alımı sonuçları 2023!

Jandarma Astsubay alımı sonuçları 2023: 1680 Jandarma Astsubay alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

JANDARMA ASTSUBAY ALIMI 2023 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Jandarma Genel Komutanlığı astsubay alımı başvuru sonuçlarına ilişkin bir tarih açıklaması bulunmuyor. Değerlendirme işlemleri sona erdikten sonra sınava katılacak adaylar belirlenecek ve liste açıklanacak.

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Jandarma Astsubay alımı sonuçları 2023: 1680 Jandarma Astsubay alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar başvuru sonuçlarını https://www.jandarma.gov.tr/ internet adresi üzerinden e-Devlet giriş sayfasıyla sorgulayabilecekler.

Jandarma Astsubay alımı sonuçları 2023: 1680 Jandarma Astsubay alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Başvurusu uygun değerlendirilen adaylar KPSS notuna göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve kontenjan miktarının 10 (on) katı aday sınavlara çağrılacaktır.

Sınav ücreti yatırma duyurusu, başvuru sonuçları, sınavlara girecek adayların listesi, sınav merkezi ve sınav tarihi https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi PTS ''Sonuç Bilgileri'' bölümü altında ''Sonuçlarım'' kısmında ilan edilecektir.

Jandarma Astsubay alımı sonuçları 2023: 1680 Jandarma Astsubay alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

SINAVLAR ÜÇ AŞAMADA YAPILACAK

Sınav aşamalarından önce belge kontrolü yapılacak olup, eksik veya hatalı belgesi olan adaylar sınavlara alınmayacaktır. Fiziki Kontrol aşamasında fiziki yeterlilik sınavına girmeden önce Fiziki Kontrol Komisyonu tarafından kontrolden geçirilir.

Fiziki kontrol komisyonları tarafından "ASEM Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.

Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere

uygulamalı olarak yapılır. Erkek ve kadın adayların sınavları farklı kriterlere göre değerlendirilir. Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur.

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülâkat sınav komisyonu tarafından mülâkat sınavına tabi tutulurlar.

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