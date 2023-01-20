Jandarma astsubay alımı sonuçları 2023 için heyecan dorukta. Boş kadrolarda görevlendirilmek üzere 1680 sözleşmeli astsubay alımının gerçekleştirileceği biliniyor. 15 Ocak'ta sona eren başvuru işlemlerinin ardından olumlu değerlendirilen başvurulardan KPSS puanlarına göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralama yapılacak ve kontenjan miktarı 10 katı kadar aday sınavlara katılabilecek. Peki; 1680 Jandarma Astsubay alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte Jandarma Astsubay alımı sonuçları 2023 bilgileri.