Maçkolik halka arz ne zaman, eşit mi, fiyatı ne kadar, kaç lot verir? Maçkolik halka arzı hangi bankalarda var?

Maçkolik halka arz talep toplama ne zaman sorusunun cevabı belli oldu! Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan MACKO Bist kodlu halka arz bu hafta başlıyor. Türkiye'nin en büyük dijital spor markası, Borsa İstanbul'da Türk yatırımcılarla buluşacak. Yatırımcılar da Maçkolik halka arz ne zaman, eşit mi, fiyatı ne kadar sorularına yanıt arıyor. 14 milyon kullanıcıya sahip şirkete SPK'dan onay gelmişti. Peki, Maçkolik halka arzı hangi bankalarda? Maçkolik halka arz fiyatı ne kadar, eşit mi, kaç lot verir? İşte konu hakkında detaylar