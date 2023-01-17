Maçkolik halka arz ne zaman, eşit mi, fiyatı ne kadar, kaç lot verir? Maçkolik halka arzı hangi bankalarda var?

Türkiye'deki dijital projeler açısından bir ilk

Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Emre Uğurlu, Mackolik'in halka arzının Türkiye'den çıkan köklü dijital projeler açısından bir ilk olduğunu belirterek şunları söyledi: "Türkiye'nin en büyük canlı skor uygulamasını yöneten Mackolik, aynı zamanda bu alanda Fransa'nın en büyük lokal markası olan Match en Direct'in de sahibi. Kısa süre önce 14 dilde yayın yapan global uygulamamız Matchoholic'i de kullanıma sunarak Mackolik'i dünyanın en önemli dijital spor markalarından biri haline getirme global vizyonuyla faaliyetlerimize devam ediyoruz. Halka arz ile Türkiye'nin en sevilen dijital markalarından birini, Borsa İstanbul'da Türk yatırımcılarla buluşturacağımız için çok mutluyuz."