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Haberler Keşfet Maçkolik halka arz ne zaman, eşit mi, fiyatı ne kadar, kaç lot verir? Maçkolik halka arzı hangi bankalarda var?
Giriş Tarihi: 17.01.2023 13:47 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 13:47

Maçkolik halka arz ne zaman, eşit mi, fiyatı ne kadar, kaç lot verir? Maçkolik halka arzı hangi bankalarda var?

Maçkolik halka arz talep toplama ne zaman sorusunun cevabı belli oldu! Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan MACKO Bist kodlu halka arz bu hafta başlıyor. Türkiye'nin en büyük dijital spor markası, Borsa İstanbul'da Türk yatırımcılarla buluşacak. Yatırımcılar da Maçkolik halka arz ne zaman, eşit mi, fiyatı ne kadar sorularına yanıt arıyor. 14 milyon kullanıcıya sahip şirkete SPK'dan onay gelmişti. Peki, Maçkolik halka arzı hangi bankalarda? Maçkolik halka arz fiyatı ne kadar, eşit mi, kaç lot verir? İşte konu hakkında detaylar

Maçkolik halka arz ne zaman, eşit mi, fiyatı ne kadar, kaç lot verir? Maçkolik halka arzı hangi bankalarda var?

Maçkolik halka arz fiyatı, eşit mi oransal mı olduğu ve kaç lot vereceği gibi sorular yatırımcılar tarafından yanıt arıyor. Talep toplama bu hafta başlayacak ve iki gün sürecek. Borsa İstanbul'da erişime sunulacak olan Maçkolik talep toplamanın 323.000.000 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Peki, Maçkolik halka arz hangi bankalarda? Maçkolik halka arz ne zaman, fiyatı ne kadar? İşte detaylar…

Maçkolik halka arz ne zaman, eşit mi, fiyatı ne kadar, kaç lot verir? Maçkolik halka arzı hangi bankalarda var?

Türkiye'nin en büyük dijital spor markası Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret AŞ halka arz oluyor.

İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Pre-IPO Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun Şirket sermayesinde sahip olduğu 8.500.000 adet nominal değerli, yüzde 34'lük bölümü oluşturan payın halka arzı, İnfo Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum aracılığıyla 19-20 Ocak 2023 tarihlerinde "Talep Toplama" yöntemiyle ihraç edilecek. Halka arz fiyatı 38,00 TL olarak belirlenirken, halka arzda bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi uygulanacak.

Türkiye'de 9,9 milyon, Match en Direct'le Fransa'da 4,8 milyon aylık kullanıcıya ulaşan, ülkemizin en büyük dijital spor markası Mackolik, kısa süre önce halka arzına yönelik SPK'dan onay almıştı.

Pay başına 38,00 TL sabit fiyat ile toplam 8.500.000 TL nominal değerli İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Pre-IPO Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun sahip olduğu paylarını halka arz edecek olan Mackolik, yüzde 34 halka açıklık oranına sahip olacak.

Söz konusu payların halka arzı, İnfo Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum aracılığıyla 19–20 Ocak 2023 tarihlerinde "Talep Toplama" yöntemiyle ihraç edilecek. Halka arz fiyatı 38,00 TL olarak belirlenirken, halka arzda bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi uygulanacak

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Maçkolik halka arz ne zaman, eşit mi, fiyatı ne kadar, kaç lot verir? Maçkolik halka arzı hangi bankalarda var?

Türkiye'deki dijital projeler açısından bir ilk

Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Emre Uğurlu, Mackolik'in halka arzının Türkiye'den çıkan köklü dijital projeler açısından bir ilk olduğunu belirterek şunları söyledi: "Türkiye'nin en büyük canlı skor uygulamasını yöneten Mackolik, aynı zamanda bu alanda Fransa'nın en büyük lokal markası olan Match en Direct'in de sahibi. Kısa süre önce 14 dilde yayın yapan global uygulamamız Matchoholic'i de kullanıma sunarak Mackolik'i dünyanın en önemli dijital spor markalarından biri haline getirme global vizyonuyla faaliyetlerimize devam ediyoruz. Halka arz ile Türkiye'nin en sevilen dijital markalarından birini, Borsa İstanbul'da Türk yatırımcılarla buluşturacağımız için çok mutluyuz."

Maçkolik halka arz ne zaman, eşit mi, fiyatı ne kadar, kaç lot verir? Maçkolik halka arzı hangi bankalarda var?

HALKA ARZ EŞİT Mİ, ORANTISAL MI?

Maçkolik halka arz eşit dağıtım olacak.

Maçkolik halka arz ne zaman, eşit mi, fiyatı ne kadar, kaç lot verir? Maçkolik halka arzı hangi bankalarda var?

HALKA ARZ NE KADAR?

MACKO Bist kodu ile yapılacak olan halka arzın fiyatı 38 TL olarak belirlendi. Pay, 8.500,00 Lot olacak. Bütün paylar satılırsa halka arz büyüklüğü 323.000.000 TL'ye yükselecek.

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