Mansur Ark kimdir? Masterchef Ünlüler konuğu Mansur Ark kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte şarkıları ve hayatı

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, bu akşam ünlüler özel bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Sevilen yarışma programında kırmızı ve mavi takım yarışmacıları bu sefer birbirinden ünlü isimler olacak. Bu isimlerden arasında Mansur Ark da yer alıyor. Bu noktada yarışmanın sıkı takipçileri "Mansur Ark kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?" sorularına yanıt arıyor. Afrika kökenli olan Mansur Ark, "Sana Demedim Mi", "İnadı Bırak" şarkılarıyla hafızalara kazındı. İşte Mansur Ark hakkında ayrıntılı bilgiler.