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Haberler Keşfet Mansur Ark kimdir? Masterchef Ünlüler konuğu Mansur Ark kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte şarkıları ve hayatı
Giriş Tarihi: 13.01.2023 15:40 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 15:40

Mansur Ark kimdir? Masterchef Ünlüler konuğu Mansur Ark kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte şarkıları ve hayatı

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, bu akşam ünlüler özel bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Sevilen yarışma programında kırmızı ve mavi takım yarışmacıları bu sefer birbirinden ünlü isimler olacak. Bu isimlerden arasında Mansur Ark da yer alıyor. Bu noktada yarışmanın sıkı takipçileri "Mansur Ark kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi?" sorularına yanıt arıyor. Afrika kökenli olan Mansur Ark, "Sana Demedim Mi", "İnadı Bırak" şarkılarıyla hafızalara kazındı. İşte Mansur Ark hakkında ayrıntılı bilgiler.

Mansur Ark kimdir? Masterchef Ünlüler konuğu Mansur Ark kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte şarkıları ve hayatı

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı Masterchef Ünlüler bölümü ile bu akşam ekranlara geliyor. Yeni bölümde yarışacak isimlerden biri de Mansur Ark oldu. 90'lı yılların popüler sanatçısı Mansur Ark, 2012 yılında Yanayım Yanayım adlı şarkısıyla müzik listelerinde bir numaradaydı. Afrika kökenli olan sanatçı, bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Peki, Mansur Ark kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte Mansur Ark hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler.

Mansur Ark kimdir? Masterchef Ünlüler konuğu Mansur Ark kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte şarkıları ve hayatı

MANSUR ARK KİMDİR?

26 Kasım 1965 tarihinde Mersin'de dünyaya gelen Mansur Ark, Afrika kökenlidir. Annesi Mersinli olan sanatçının babası Libya, Trablus'ludur. Tüm çocukluğu babasının çalıştığı Ataş Petrol Rafinerisinin lojmanında geçmiştir. Okul hayatı lojmanın anaokulunda başlamıştır.

İlköğretimini, Namık Kemal İlkokulu'nda tamamlayan Mansur Ark, ardından Dumlupınar Lisesi'nden mezun olmuştur.

Bir sene Çukurova Üniversitesi Mersin Meslek Yüksek Okulu Elektrik bölümüne gitmiştir. Elektrik bölümünü ikinci sınıfta bırakmıştır.

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Mansur Ark kimdir? Masterchef Ünlüler konuğu Mansur Ark kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte şarkıları ve hayatı

Tam bir deniz tutkunu olan Mansur Ark, 6 yaşından itibaren yelken sporuyla uğraşmaktadır ve dereceleri vardır. 1984 yılında askerlik görevini İzmir Narlıdere'de Ege Ordusu'nda yapmıştır. 1990 yılında Almanya, Frankfurt'a yerleşmiştir. Daha sonra Türkiye'ye geri dönmüştür.

Mansur Ark kimdir? Masterchef Ünlüler konuğu Mansur Ark kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte şarkıları ve hayatı

1994 yılında piyano hobisi sayesinde müziğe olan ilgisi artmıştır. Müzik hayatına başlamadan önce Robinson Club Pamfilya'da üç yıl animatörlük yapmıştır. 1996 yılında Bay müzik ile albüm anlaşması imzalamıştır.

1997 yılında ise kendi adını taşıyan ilk albümünü piyasaya sunmuştur ve büyük bir çıkış yapmıştır. Türk pop ağırlıklı olmak üzere Blues, R&B, Caz gibi değişik türlerde şarkıları vardır.

2004 yılında Kanal D'de yayınlanan Dayı adlı dizinin müziklerini yaptı.

Almanya'da kaldığı dönemde iki yıl evli kaldığı eşinden boşanan Mansur Ark, evlidir.

Mansur Ark kimdir? Masterchef Ünlüler konuğu Mansur Ark kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte şarkıları ve hayatı

MANSUR ARK ALBÜMLERİ

Mansur Ark (1997)

Öğrendim (1999)

Fark (2002)

Gazla Gitsin (2004)

Sen de Bizdensin (2009)

Bu Defa (2012)

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