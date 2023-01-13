Mansur Ark kimdir? Masterchef Ünlüler konuğu Mansur Ark kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte şarkıları ve hayatı

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması programı Masterchef Ünlüler bölümü ile bu akşam ekranlara geliyor. Yeni bölümde yarışacak isimlerden biri de Mansur Ark oldu. 90'lı yılların popüler sanatçısı Mansur Ark, 2012 yılında Yanayım Yanayım adlı şarkısıyla müzik listelerinde bir numaradaydı. Afrika kökenli olan sanatçı, bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Peki, Mansur Ark kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte Mansur Ark hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler.