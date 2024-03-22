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Meteoroloji zirai don uyarısı yaptı! Zirai don nedir, kaç derecede olur, nasıl korunur?
Giriş Tarihi: 22.03.2024 16:44
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
16:44
Meteoroloji zirai don uyarısı yaptı! Zirai don nedir, kaç derecede olur, nasıl korunur?
Tüm tarımsal faaliyetlerin en büyük düşmanı zirai dona karşı Meteoroloji'den uyarı geldi. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elâzığ dahil 5 il için zirai don uyarısında bulundu. İç Ege, İç ve Doğu Anadolu ile Batı ve Doğu Karadeniz'de zirai don bekleniyor. Peki, zirai don nedir? Zirai dona karşı ne yapılmalı, zararları nelerdir, nasıl korunular? İşte detaylar...