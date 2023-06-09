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Haberler Keşfet Mısır’da köpekbalığı saldırısı dehşeti gözler önüne serdi! Akdeniz'de köpekbalıklarını duyunca hayrete düşeceksiniz
Giriş Tarihi: 09.06.2023 11:33 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023 12:00

Mısır’da köpekbalığı saldırısı dehşeti gözler önüne serdi! Akdeniz'de köpekbalıklarını duyunca hayrete düşeceksiniz

mısır'da köpekbalığının saldırısına uğrayan turist öldü! Mısır'ın Hurgada kentine tatil için gelen Rus turist, kıyıda köpekbalığı saldırısına uğradı. Kurtarma çalışmaları boşa çıktı ve turist hayatını kaybetti. Yıllardır büyük beyaz köpekbalığı dehşeti filmlerde işlenirken, ülkemizle ortak suları paylaşan Mısır'da gerçekleşen olay, ülkemizde şok etkisi yarattı. Akdeniz'de yaşayan köpekbalıkları ise herkesin ağzını açık bırakıyor. Dünyanın en büyük köpekbalıklarının Mısır'da yaşadığını aslında birçok vatandaş bilmiyor. İşte Akdeniz sularında yaşayan köpekbalıkları

Mısır’da köpekbalığı saldırısı dehşeti gözler önüne serdi! Akdeniz’de köpekbalıklarını duyunca hayrete düşeceksiniz

RUS TURİST KÖPEKBALIKLARINA YEM OLDU

Mısır'ın Hurgada kentine tatil için gelen Rus turist, köpek balığı saldırısına uğradı. Saldırıdan kurtulmaya çalışan turist, çevredekilerden çığlık atarak yardım isterken, kimsenin Rus turiste yardım etmediği görüldü.

Saldırının ardından güvenlik güçleri köpekbalığını yakalarken, Rus turistin cansız bedeni ise sudan çıkardı

Mısır’da köpekbalığı saldırısı dehşeti gözler önüne serdi! Akdeniz’de köpekbalıklarını duyunca hayrete düşeceksiniz

AKDENiZ'DE KÖPEKBALIĞI VAR MI?

Camgöz, köpek balıkları arasında en çok bilinen türlerden biridir. Herkes camgözlerin varlığını bilir. Akdeniz sularında küçük köpek balıklarının varlığı bilinse de büyük beyaz köpek balığı bile yaşar.

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Mısır’da köpekbalığı saldırısı dehşeti gözler önüne serdi! Akdeniz’de köpekbalıklarını duyunca hayrete düşeceksiniz

Akdeniz'de hali hazırda 30'dan fazla köpek balığı türü yaşıyor ve hepsi yerli. Yerli denmesinin sebebi Akdeniz sularında doğup büyüyor; ürüyorlar. Bazı balinalar Akdeniz'den giriş yapsalar da üreme noktaları buraları değildir. Birçok dalış yapan insan, köpek balıklarının yanlarından geçtiğini ve zararsız olduğunu, kesinlikle saldırmadığını dile getiriyor. Bu yüzden köpek balıklarından korkmaya gerek yoktur.

Mısır’da köpekbalığı saldırısı dehşeti gözler önüne serdi! Akdeniz’de köpekbalıklarını duyunca hayrete düşeceksiniz

Küresel ısınmanın ciddi etkilerinden biri de deniz canlılarının yer değiştirmesiyle alakalıdır. Köpek balıkları kuzeyin ısınması sonucu Türkiye'de ilerleyen yıllarda daha da çok varlığını gösterecek.

Mısır’da köpekbalığı saldırısı dehşeti gözler önüne serdi! Akdeniz’de köpekbalıklarını duyunca hayrete düşeceksiniz

MISIR'DA SON 1 YILDAKİ 3. KÖPEKBALIĞI ÖLÜMÜ

2022 yılı yazında Mısır merkezli "Masravi" haber sitesinde yer alan haberde, Hurgada'nın güneyinde yer alan Sehl el-Haşiş bölgesinde meydana gelen köpek balığı saldırısında iki kadının öldüğü bildirildi. Haberde, hayatını kaybedenlerin uyrukları hakkında bilgiye yer verilmedi.

Mısır Çevre Bakanlığı olay sonrası yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin ailelerine yönelik taziye mesajı yayınlandı. Köpek balığı saldırısının yaşandığı bölgede tüm faaliyetler geçici olarak durduruldu. Dün de aynı bölgede Avusturyalı bir kadın köpek balığı saldırısında hayatını kaybetmişti.

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