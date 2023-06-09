Haberler Keşfet Mısır’da köpekbalığı saldırısı dehşeti gözler önüne serdi! Akdeniz'de köpekbalıklarını duyunca hayrete düşeceksiniz

Giriş Tarihi: 09.06.2023 11:33 Güncelleme Tarihi: 09.06.2023 12:00

Mısır’da köpekbalığı saldırısı dehşeti gözler önüne serdi! Akdeniz'de köpekbalıklarını duyunca hayrete düşeceksiniz

mısır'da köpekbalığının saldırısına uğrayan turist öldü! Mısır'ın Hurgada kentine tatil için gelen Rus turist, kıyıda köpekbalığı saldırısına uğradı. Kurtarma çalışmaları boşa çıktı ve turist hayatını kaybetti. Yıllardır büyük beyaz köpekbalığı dehşeti filmlerde işlenirken, ülkemizle ortak suları paylaşan Mısır'da gerçekleşen olay, ülkemizde şok etkisi yarattı. Akdeniz'de yaşayan köpekbalıkları ise herkesin ağzını açık bırakıyor. Dünyanın en büyük köpekbalıklarının Mısır'da yaşadığını aslında birçok vatandaş bilmiyor. İşte Akdeniz sularında yaşayan köpekbalıkları