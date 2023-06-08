Video Yaşam Köpekbalığı saldırısına uğrayan Rus turist öldü | Video
Köpekbalığı saldırısına uğrayan Rus turist öldü | Video

Köpekbalığı saldırısına uğrayan Rus turist öldü | Video

08.06.2023 | 21:28

Mısır'da tatil yapan Rus turist, uğradığı köpekbalığı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

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