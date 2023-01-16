Orta gelirliye konut kredisi veren bankalar hangileri? 0,69 faizli Yeni Evim konut kredisi başvuruları başladı

ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASI ÖDEME PLANI

Konut bedelinin %10'u peşin alınacak, dileyen daha fazla da ödeyebilecek.

0.69'dan başlayan vade farkı ile 15 yıl vadeli, hane gelirinin %40'ını geçmeyecek taksit bedelleri belirlenecek.

Konut almak isteyen bulduğu daireyle banka veya katılım bankalarına başvuracak. Banka hem projenin hem de kişinin kriterlere uygunluğunu denetleyecek, uygun olan projeler için kredi tahsis edecek.

Herhangi bir başvuru ücreti alınmayacak.

Ölüm, boşanma gibi mücbir sebepler dışında 5 yıl boyunca satılamayacak. Yine son 1 yıl içinde konut satışı yapan da projeden faydalanamayacak.