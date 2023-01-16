Orta gelirliye konut kredisi veren bankalar hangileri? 0,69 faizli Yeni Evim konut kredisi başvuruları başladı

Orta Gelirliye Konut Kampanyası başvuru süreci başladı. Geçtiğimiz günlerde Bakan Nebati ve Bakan Kurum tarafından detaylar aktarılan Yeni Evim projesi yüzde 1'in altında kalan faiz oranı ile sosyal konut ardından ev sahibi olmak isteyenlere ikinci bir seçenek olacak. Başvuru tarihlerinin gelmesiyle birlikte orta gelirliye konut kredisi veren bankalar da araştırılmaya başladı. 0,69 faiz oranlı konut kredisi başvuru şartları ve ekranı gündemdeki yerini aldı. Peki, orta gelirliye konut kredisi veren bankalar hangileri? İşte, 2023 banka listesi…