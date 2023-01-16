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Haberler Keşfet Orta gelirliye konut kredisi veren bankalar hangileri? 0,69 faizli Yeni Evim konut kredisi başvuruları başladı
Giriş Tarihi: 16.01.2023 13:53 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 13:53

Orta gelirliye konut kredisi veren bankalar hangileri? 0,69 faizli Yeni Evim konut kredisi başvuruları başladı

Orta Gelirliye Konut Kampanyası başvuru süreci başladı. Geçtiğimiz günlerde Bakan Nebati ve Bakan Kurum tarafından detaylar aktarılan Yeni Evim projesi yüzde 1'in altında kalan faiz oranı ile sosyal konut ardından ev sahibi olmak isteyenlere ikinci bir seçenek olacak. Başvuru tarihlerinin gelmesiyle birlikte orta gelirliye konut kredisi veren bankalar da araştırılmaya başladı. 0,69 faiz oranlı konut kredisi başvuru şartları ve ekranı gündemdeki yerini aldı. Peki, orta gelirliye konut kredisi veren bankalar hangileri? İşte, 2023 banka listesi…

Orta gelirliye konut kredisi veren bankalar hangileri? 0,69 faizli Yeni Evim konut kredisi başvuruları başladı

Orta gelirliye konut kredisi veren bankalar araştırılmaya başladı. Yüzde 10 peşinat ve 0,69 faiz oranı ile ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar Yeni Evim projesinden yararlanmak için başvuruda bulunuyor. Düşük faiz, uygun ödeme planı ve uzun vade fırsatı için orta gelirli konut başvurusu, şartları, ödeme planı, kredi hesaplama gibi başlıklar ön plana çıktı. Peki, orta gelirliye konut kredisi veren bankalar hangileri? İşte, detaylar…

Orta gelirliye konut kredisi veren bankalar hangileri? 0,69 faizli Yeni Evim konut kredisi başvuruları başladı

ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASI BAŞVURULARI BAŞLADI!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından Yeni Evim Projesin'de detayları açıklanmıştı. İşte 'Yeni Evim Projesi' hakkında bilgiler:

Sıfır konutlar olacak

Kişinin üzerinde konut olmayacak

1 yıl ikamet şartı bulunuyor

Son bir yılda konut aldığı ilde konut satmamış olacak

Peşinat yüzde 10

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Orta gelirliye konut kredisi veren bankalar hangileri? 0,69 faizli Yeni Evim konut kredisi başvuruları başladı

Ev 5 yıl satılamayacak

15 yıl vade olacak

Taksitler hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek

Konut kredisinde faiz oranı yüzde 0,69'dan başlayacak

15 yıl vade ile 5 milyon TL'ye kadar kredi

Süreç 16 Ocak'ta kurulacak web sitesinden takip edilecek

İlk etapta 100 bin aile sadece birkaç ayda ev sahibi yapılacak

Orta gelirliye konut kredisi veren bankalar hangileri? 0,69 faizli Yeni Evim konut kredisi başvuruları başladı

"ORTA GELİRE KONUT KREDİSİ YÜZDE 0,69'DAN BAŞLIYOR"

Azami 15 sene vade ile sağlanacak finansmanlarda faiz/kar payı oranları %0,69'dan başlayan oranlarla uygulanacaktır.

Vatandaşlarımızın ilk üç yılda ödeyecekleri aylık taksit tutarının belirli bir kısmını, kredinin toplam vadesi bitmeden geri ödenmek şartıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak biz üstleneceğiz.

Sağlayacağımız bu katkı ile ilk üç sene için taksit tutarlarını önemli şekilde aşağıya çekecek ve böylece, vatandaşlarımız konutlarının tamamlanmasını beklerken yüklerini hafifletmiş olacağız. Programımız kapsamında vatandaşlarımız 3 farklı aşamadaki konutlar için kredi kullanabilecektir.

Orta gelirliye konut kredisi veren bankalar hangileri? 0,69 faizli Yeni Evim konut kredisi başvuruları başladı

ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASI ÖDEME PLANI

Konut bedelinin %10'u peşin alınacak, dileyen daha fazla da ödeyebilecek.

0.69'dan başlayan vade farkı ile 15 yıl vadeli, hane gelirinin %40'ını geçmeyecek taksit bedelleri belirlenecek.

Konut almak isteyen bulduğu daireyle banka veya katılım bankalarına başvuracak. Banka hem projenin hem de kişinin kriterlere uygunluğunu denetleyecek, uygun olan projeler için kredi tahsis edecek.

Herhangi bir başvuru ücreti alınmayacak.

Ölüm, boşanma gibi mücbir sebepler dışında 5 yıl boyunca satılamayacak. Yine son 1 yıl içinde konut satışı yapan da projeden faydalanamayacak.

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