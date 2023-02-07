Haberler Keşfet Son dakika Osmaniye'de kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç? Kahramanmaraş depremi sonrası Osmaniye’de kaç bina yıkıldı?

Giriş Tarihi: 07.02.2023 11:56 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 11:57

Son dakika Osmaniye'de kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç? Kahramanmaraş depremi sonrası Osmaniye’de kaç bina yıkıldı?

Son dakika Osmaniye'de kaç kişinin deprem sonrası hayatını kaybettiği açıklandı. Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7.7 ile gelen ve 10 ilde etkili olan depremde Osmaniye ilimiz de oldukça etkilendi. Bölgede kurtarma çalışmaları başlarken, şehirde büyük bir yıkımın olduğu söyleniyor. Bu noktada "Osmaniye'de ölü ve yaralı sayısı kaç, kaç bina yıkıldı?" sorusu yanıt arıyor. Kahramanmaraş'a çok yakın olan il, depremden en çok etkilenen iller arasında yer alıyor. Peki, Osmaniye'de kaç bina yıkıldı? İşte konu hakkında detaylar