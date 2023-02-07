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Haberler Keşfet Son dakika Osmaniye'de kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç? Kahramanmaraş depremi sonrası Osmaniye’de kaç bina yıkıldı?
Giriş Tarihi: 07.02.2023 11:56 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 11:57

Son dakika Osmaniye'de kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç? Kahramanmaraş depremi sonrası Osmaniye’de kaç bina yıkıldı?

Son dakika Osmaniye'de kaç kişinin deprem sonrası hayatını kaybettiği açıklandı. Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7.7 ile gelen ve 10 ilde etkili olan depremde Osmaniye ilimiz de oldukça etkilendi. Bölgede kurtarma çalışmaları başlarken, şehirde büyük bir yıkımın olduğu söyleniyor. Bu noktada "Osmaniye'de ölü ve yaralı sayısı kaç, kaç bina yıkıldı?" sorusu yanıt arıyor. Kahramanmaraş'a çok yakın olan il, depremden en çok etkilenen iller arasında yer alıyor. Peki, Osmaniye'de kaç bina yıkıldı? İşte konu hakkında detaylar

Son dakika Osmaniye’de kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç? Kahramanmaraş depremi sonrası Osmaniye’de kaç bina yıkıldı?

"Osmaniye'de kaç kişi öldü, yarılı sayısı kaç?" sorusu vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. Dün Maraş'ta yaşanan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük deprem sonrası 12 şehir etkilenirken, bu şehirlerarasında Osmaniye de yer alıyor. Depremdeki kayıplara dair ilk açıklamalar Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'dan geldi. Peki, Osmaniye'de kaç bina yıkıldı? İşte konu hakkında detaylar

Son dakika Osmaniye’de kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç? Kahramanmaraş depremi sonrası Osmaniye’de kaç bina yıkıldı?

OSMANİYE'DE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, YARALI SAYISI KAÇ?

Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7.7 ile gelen ve 10 ilde etkili olan depremde toplam 3 bin 381 kişi hayatını kaybetti, 20 bin 426 kişi yaralandı. 9 saat arayla ikinci bir depremin de 7.6 olarak kaydedildiği bölgeden gelen son dakika haberleri felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

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Son dakika Osmaniye’de kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç? Kahramanmaraş depremi sonrası Osmaniye’de kaç bina yıkıldı?

10:15 Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Erzincan depreminin ardından Son 1 asırda gördüğümüz en büyük deprem felaketi ile karşı karşıyayız. İlk andan itibaren tüm ekiplerimiz sayın Cumhurbaşkanımızın talimat ve takibi, illerdeki bakanlarımız, valilerimiz ve AFAD'ın koordinasyonunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu deprem nüfus itibarıyla bakıldığında 13.5 milyon vatandaşımızı etkilemiş durumdadır.

Son dakika Osmaniye’de kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç? Kahramanmaraş depremi sonrası Osmaniye’de kaç bina yıkıldı?

09:36 AFAD Genel Müdürü Orhan Tatar: Binalardan uzak durulmasını rica ediyoruz. Bu çok önemli. Artçılar 5 şiddetini bulabiliyor. Ciddi bir yıkıma neden olabilir. Şu ana kadar vefat sayısı 3 bin 381. 20 bin 426 yaralı var.

Son dakika Osmaniye’de kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç? Kahramanmaraş depremi sonrası Osmaniye’de kaç bina yıkıldı?

Bölgede görevli hava unsurunun sayısı 54. Helikopter bunlar. Şu ana kadar 154 sorti yapılmış durumda.

Düzenli olarak beslenme hizmeti veriyoruz.

5 bin 775 bina yıkıldı. 11 bin 302 yıkım ihbarı var.

285 artçı deprem oldu."

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