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Sadece 'dahi' olanlar bu testi çözebiliyor! En kısa zeka testi...
Giriş Tarihi: 29.04.2024 16:23
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
16:25
Sadece 'dahi' olanlar bu testi çözebiliyor! En kısa zeka testi...
Bu akıllara durgunluk veren matematiksel denklemi çözmek, hızlı, eleştirel düşünme ve iyi problem çözme becerilerine sahip olduğunuzu kanıtlayabilir; insanların yalnızca küçük bir yüzdesi bunu saniyeler içinde çözebilir ve 5 saniyeden kısa sürede çözmek 'dahi' olduğunuzun bir işareti olabilir.