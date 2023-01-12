Bakan Fahrettin Koca tarafından müjdelenen Sağlık Bakanlığı işçi alımı için beklenen gün geldi. İŞKUR üzerinden başvurular tamamlanırken Sağlık Bakanlığı personel alımı için 1468 kişilik kadro belirlendi. Temizlik personeli ile güvenlik personeli başta olmak işçi alımı yapılacak olan branşlara başvuru yapan adaylar, 2023 Sağlık Bakanlığı kura atama sonuçları isim listesi sorgulama ekranı ile sorgulamalarını sürdürüyor. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı İŞKUR 2023 kura sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgula