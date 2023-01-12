Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Keşfet Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı İŞKUR kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgula
Giriş Tarihi: 12.01.2023 07:28 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 07:48

Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı İŞKUR kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgula

Bakan Fahrettin Koca tarafından müjdelenen Sağlık Bakanlığı işçi alımı için beklenen gün geldi. İŞKUR üzerinden başvurular tamamlanırken Sağlık Bakanlığı personel alımı için 1468 kişilik kadro belirlendi. Temizlik personeli ile güvenlik personeli başta olmak işçi alımı yapılacak olan branşlara başvuru yapan adaylar, 2023 Sağlık Bakanlığı kura atama sonuçları isim listesi sorgulama ekranı ile sorgulamalarını sürdürüyor. Peki Sağlık Bakanlığı işçi alımı İŞKUR 2023 kura sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgula

Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı İŞKUR kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgula

Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışacak 14bin 68 işçi alımı kura sonuçları ve isim listesi halinde son dakika açıklanacak. Sağlık Bakanlığı Eski Hükümlü/TMY statüsünde 1468 sürekli işçi alımı için başvurular aralık ayında alındı. Kura çekilişine, Merkez Teşkilatı ile başlanacak olup, ardından illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her il ve meslek için ayrı ayrı yapılıyor olacak. Peki İŞKUR 2023 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün saat kaçta? İşte, İŞKUR giriş ekranı ile 12 Ocak Sağlık Bakanlığı personel sürekli işçi alımı kura sonuçları sorgulama sayfası ve isim listesi hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı İŞKUR kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgula

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI VE İŞKUR İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI 12 OCAK

İŞKUR ekranı ile T.C. kimlik no isim listesi sorgulama işlemlerinizi yapabilirsiniz

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı açıklaması şöyle:

Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1.468 Eski Hükümlü/TMY statüsünde sürekli işçi alım kurası için İŞKUR tarafından il ve meslek bazında 26/12/2022 – 30/12/2022 tarihleri arasında başvurular alınmış ve Bakanlığımıza bildirilmiştir.

İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi, Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile Noter huzurunda 12 Ocak 2023 tarihinde saat 10:00'da Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde gerçekleştirilecektir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı İŞKUR kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgula

Kura çekilişine Bakanlığımız Merkez Teşkilatı ile başlanacak olup, daha sonra illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır.

Kura çekilişi Bakanlığımız YouTube kanalı üzerinden (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) canlı olarak yayınlanacağından, kuraya katılımcı alınmayacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı İŞKUR kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgula

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli hakkına sahip başvuran aday sayısı münhal kadro sayısının dört katını geçmediğinden, bu adaylar doğrudan sözlü sınava katılabileceklerdir.

Kura sonuçları aynı gün saat 17:00'den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı İŞKUR kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgula

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI

SON DAKİKA