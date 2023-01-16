Haberler Keşfet Sakarya TOKİ kura sonuçları 16 Ocak isim listesi: TOKİ Sakarya kura çekimi sonuçları canlı yayında!

Giriş Tarihi: 16.01.2023 15:06 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 15:06

Sakarya TOKİ kura sonuçları 16 Ocak isim listesi: TOKİ Sakarya kura çekimi sonuçları canlı yayında!

Toplu Konut İdaresi kura çekilişleri devam ederken sıra TOKİ Sakarya kura sonuçları isim listesine çevrildi. TOKİ resmi internet sitesi üzerinden isim listesi sorgulaması yapmak isteyenler 16 Ocak Sakarya TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama sayfası şeklinde araştırmalarına devam ediyor. Merkez, Arifiye, Ferizli, Hendek, Kocaali ve Taraklı ilçeleri için TOKİ Sakarya kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 16 Ocak 2023 Sakarya TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama ekranı ve tüm detaylar